Com o lançamento da camisa preta e laranja da linha "Total 90", a torcida do Corinthians terá a chance de ver se a “mística” da terceira camisa seguirá viva ao enfrentar o Flamengo neste domingo (26). Os clubes se enfrentam na Neo Química Arena, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro.

No caso do Corinthians, há uma superstição em jogo. Nas últimas três temporadas, o Timão venceu seus jogos sempre que coincidia com a estreia do terceiro uniforme. Em 2022 venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no lançamento do uniforme que fazia alusão ao "ano dourado" de 2012; 1 a 0 sobre o Botafogo em 2023, com a camisa em homenagem à ‘Democracia Corinthiana’; e 2 a 1 diante do Cruzeiro, em 2024, foi a vez de reforçar a luta anti racista com um kit que trazia linhas mais grossas nas cores preto e branco.

Nova camisa do Corinthians será utilizada pela 1ª vez contra o Flamengo (Foto: Divulgação)

Superstição contrária

Em 2020, o Flamengo venceu o Corinthians por 5 a 1 na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia do segundo uniforme do Alvinegro. Os gols do jogo foram marcados por Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego, pelo Flamengo, e Gil, que diminuiu para o Corinthians.

Corinthians x Flamengo

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Neo Química Arena, palco que historicamente favorece o Timão, mas que nesta edição tem deixado a desejar em termos de resultado.

A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.

O Flamengo chega para o clássico nacional após uma classificação arrancada nos pênaltis, contra o Estudiantes, pela Libertadores.