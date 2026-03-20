Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela oitava rodada da competição nacional
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Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere, Record e Cazé TV. ➡️Clique para assistir no Premiere
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O Corinthians vive uma campanha irregular neste início de Brasileirão. Em sete partidas, a equipe soma apenas nove pontos, com duas vitórias, três empates e duas derrotas. O desempenho ofensivo ainda não engrenou, com apenas seis gols marcados, enquanto a defesa também não apresenta solidez, tendo sofrido a mesma quantidade.
Ficha do jogo
Já o Flamengo apresenta um cenário mais consistente na competição. Com 13 pontos conquistados em seis jogos, o time aparece entre os primeiros colocados, sustentado por quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. O setor ofensivo funciona com eficiência, com 12 gols marcados, enquanto a defesa se destaca pela solidez, com apenas quatro gols sofridos.
Histórico do confronto
O confronto entre Corinthians e Flamengo carrega equilíbrio histórico, mas com leve vantagem rubro-negra. Em 125 partidas disputadas entre as equipes em todas as competições, o clube carioca soma 55 vitórias, contra 45 do Alvinegro, além de 25 empates.
Quando o recorte leva em consideração o mando de campo, o cenário se altera. Atuando em casa, o Corinthians leva vantagem: em 64 jogos, venceu 31 vezes, contra 19 triunfos do Flamengo e 14 empates. Já nos duelos realizados no Rio de Janeiro, o domínio é do Rubro-Negro, que conquistou 36 vitórias em 60 partidas, enquanto o Timão venceu 13 vezes, além de 11 empates.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X FLAMENGO
SÉRIE A - 8ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Rodrigo Garro) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Vitão, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta (Paquetá); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. (Técnico: Leonardo Jardim)
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