Corinthians x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians x Ceará se enfrentam neste domingo (09), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Corinthians faz uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, ocupando a 10ª colocação com 42 pontos. A equipe soma 11 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 35 gols marcados e 37 sofridos. O time tenta aproveitar a reta final da competição para alcançar uma vaga em competições continentais.

Ficha do jogo COR CEA 33ª Rodada Série A Data e Hora Domingo, 09 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Onde assistir

O Ceará aparece logo atrás, em 13º lugar, com 39 pontos. O time nordestino venceu 10 vezes, empatou nove e perdeu 13, marcando 30 gols e sofrendo 30. Apesar da pontuação próxima do Corinthians, o Vozão ainda busca maior consistência para evitar riscos na parte de baixo da tabela.

Neo Química Arena recebe jogo entre Corinthians e Ceará (Foto: Ulisses Lopreste / Lance)

Histórico do confronto

Corinthians e Ceará já se enfrentaram 30 ao longo da história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao time paulista, que soma 15 vitórias, contra seis do adversário, além de nove empates.

Atuando em seus domínios, o Corinthians leva vantagem com seis vitórias em doze partidas, enquanto o Ceará venceu uma e outros cinco empates. No Castelão, o Alvinegro de Itaquera também tem desempenho positivo: conquistou nove triunfos em dezoito confrontos, contra cinco vitórias do time cearense e quatro empates.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CEARÁ

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 09 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro:

🚩 Assistentes:

🖥️ VAR:

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho (Técnico: Léo Condé)