Corinthians

Presidente do Corinthians banca Fabinho Soldado e Dorival no Corinthians: 'Bom trabalho'

Osmar Stabile projetou a continuidade do trabalho do executivo e treinador do Timão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
07:38
Osmar Stabile ao lado de Fabinho Soldado (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)
Após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o presidente Osmar Stabile abordou, além da arbitragem, outros assuntos internos do clube, como o futuro do executivo de futebol Fabinho Soldado.

No Corinthians desde 2024, o dirigente viveu altos e baixos à frente do departamento de futebol alvinegro. Nos últimos meses, após a chegada de Osmar Stabile, voltou a ser alvo de conversas nos bastidores do Parque São Jorge, onde, por diversas vezes, surgem pedidos por uma troca no comando do futebol. Fabinho Soldado, no entanto, se posicionou e demonstrou confiança em seu trabalho.

— Está garantido o Fabinho Soldado. Está garantido também o Dorival Júnior. Eles estão fazendo um bom trabalho. E o Corinthians segue trabalhando com todos os recursos que nós temos hoje — disse o presidente.

Após o jogo contra o Massa Bruta, Fabinho Soldado também falou sobre seu trabalho, citou o contrato até o final do próximo ano, garantiu estar feliz e "fazer o melhor" para os torcedores.

— Sempre falo de um entusiasmo, do prazer que eu tenho e a felicidade enorme que eu tenho de estar nesse clube, eu tenho contrato até dezembro de 2026. Eu tenho contrato, eu estou aqui para fazer o melhor, entregar o melhor para esse clube, para essa torcida, que a gente tem um carinho enorme por tudo que está sendo feito até aqui", garantiu Fabinho Soldado à imprensa depois do jogo — afirma Soldado.

Recentemente, o dirigente destacou o alinhamento com Osmar Stabile e apontou sua maior ambição profissional para o final deste ano: conquistar a Copa do Brasil com o Timão.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Próximos jogos:

  • Corinthians x Ceará - 09/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Corinthians x Ceará - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - Horário a confirmar - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

