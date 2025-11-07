Após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o presidente Osmar Stabile abordou, além da arbitragem, outros assuntos internos do clube, como o futuro do executivo de futebol Fabinho Soldado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No Corinthians desde 2024, o dirigente viveu altos e baixos à frente do departamento de futebol alvinegro. Nos últimos meses, após a chegada de Osmar Stabile, voltou a ser alvo de conversas nos bastidores do Parque São Jorge, onde, por diversas vezes, surgem pedidos por uma troca no comando do futebol. Fabinho Soldado, no entanto, se posicionou e demonstrou confiança em seu trabalho.

— Está garantido o Fabinho Soldado. Está garantido também o Dorival Júnior. Eles estão fazendo um bom trabalho. E o Corinthians segue trabalhando com todos os recursos que nós temos hoje — disse o presidente.

continua após a publicidade

Após o jogo contra o Massa Bruta, Fabinho Soldado também falou sobre seu trabalho, citou o contrato até o final do próximo ano, garantiu estar feliz e "fazer o melhor" para os torcedores.

— Sempre falo de um entusiasmo, do prazer que eu tenho e a felicidade enorme que eu tenho de estar nesse clube, eu tenho contrato até dezembro de 2026. Eu tenho contrato, eu estou aqui para fazer o melhor, entregar o melhor para esse clube, para essa torcida, que a gente tem um carinho enorme por tudo que está sendo feito até aqui", garantiu Fabinho Soldado à imprensa depois do jogo — afirma Soldado.

continua após a publicidade

Recentemente, o dirigente destacou o alinhamento com Osmar Stabile e apontou sua maior ambição profissional para o final deste ano: conquistar a Copa do Brasil com o Timão.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Próximos jogos: