Corinthians volta aos treinos e inicia preparação para enfrentar o Ceará

O Corinthians retomou as atividades na manhã desta quinta-feira (6), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Ceará, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo (9), às 16h, na Neo Química Arena.

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, a delegação retornou ainda na noite de quarta-feira (5) e permaneceu concentrada no Hotel Gildásio Miranda, localizado dentro do centro de treinamento.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no confronto passado fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo participou de uma sessão mais intensa. O treino começou na academia, com exercícios de ativação muscular, seguido de aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico Dorival Júnior comandou atividades em campo reduzido, focadas em situações de enfrentamento e ajustes táticos.

A preparação alvinegra segue nesta sexta-feira (7), também pela manhã, com mais duas sessões previstas antes do jogo de domingo. No primeiro turno, o Timão levou a melhor sobre o Ceará, vencendo por 1 a 0 na Arena Castelão, com gol de Talles Magno.

Raniele vai passar por exames (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Possíveis desfalques no Corinthians

O técnico Dorival Júnior terá três desfalques certos para o confronto diante do Ceará. Os meio-campistas José Martínez e Charles foram expulsos na derrota para o Red Bull Bragantino, enquanto André Carrillo está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro.

Outro possível desfalque é o volante Raniele. De volta após cumprir suspensão automática contra o Grêmio, o jogador sentiu a virilha direita ainda no primeiro tempo do duelo contra o Bragantino e precisou ser substituído. O camisa 14 passará por exames nesta quinta-feira (06).