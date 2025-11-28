Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians e Botafogo se enfrentam no domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, casa do Timão. O jogo terá transmissão da Globo (Tv aberta) e do Premiere (Pay-per-view).

Ficha do jogo COR BOT Brasileirão 36ª rodada Data e Hora domingo (30), às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Jonathan Benkestein Pinheiro (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Será a última partida da 36ª rodada da competição nacional. O Corinthians busca retomar o caminho das vitórias após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no último jogo pelo Brasileirão. A equipe paulista a 11ª colocação com 45 pontos.

Do outro lado, o Botafogo quer ampliar a sequência de sete jogos sem derrotas pelo torneio. A última vez que perdeu uma partida no Brasileirão foi no dia 15 de outubro, para o Flamengo, desde então são quatro vitórias e três empates. Os cariocas ocupam a sexta colocação com 58 pontos.

Como os times chegam para a partida?

Dorival Júnior terá problemas para escalar o Timão. O treinador não poderá contar com José Martínez, expulso contra o Cruzeiro, que cumprirá suspensão contra o Botafogo. Além do venezuelano, Memphis, com um edema ósseo, é desfalque certo.

O Corinthians vive a expectativa de contar com Hugo Souza, recuperado de uma lesão na coxa, e Maycon, curado de uma tendinopatia no joelho direito, que treinaram com o grupo e podem ser opções para Dorival Júnior

No Botafogo, Davide Ancelotti terá o retorno de Alex Telles, que cumpriu suspensão contra o Grêmio. Por outro lado, não terá sete jogadores, entregues ao departamento médico: Neto, Bastos, Kaio, Santi Rodríguez, Joaquín Correa, Matheus Martins e Nathan Fernandez.

Corinthians e Botafogo empataram por 1 a 1 no primeiro turno (Foto: Thiago Ribeiro/Via Gazeta Press)

Ficha Técnica

CORINTHIANS X BOTAFOGO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (30), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🗣️ Árbitro: Jonathan Benkestein Pinheiro (RS)

🚩 Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Felipe Longo; João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Leo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo, Newton e Savarino; Joaquín Correa, Artur e Arthur Cabral (Kadir)