Lateral titular do Corinthians renova até o fim de 2028
Gi Fernandes é titular do time de Lucas Piccinato
O Corinthians oficializou, nesta sexta-feira (28), a renovação de contrato da defensora Gi Fernandes, de 20 anos, até o fim de 2028. A jogadora vem de uma temporada com 33 partidas, 3 gols e 7 assistências, com participação em Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Paulista.
Gi foi utilizada em diferentes funções ao longo do ano e manteve regularidade em minutos e desempenho, incluindo jogos de peso como o clássico contra o São Paulo, no qual marcou um gol.
A ampliação do vínculo segue a linha do clube de manter atletas jovens que já acumulam rodagem na equipe principal. Com o novo contrato, Gi continua no elenco alvinegro por mais três temporadas.
Corinthians briga por título do Paulistão
No jogo de ida, o Timão venceu o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.
O Corinthians irá mandar a volta da semifinal do Paulistão Feminino na Neo Química Arena na quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília).
