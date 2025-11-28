Memphis preocupa Corinthians para Copa do Brasil? Especialista responde

Memphis voltou sofrer com problemas físicos e se tornou desfalque do Corinthians na reta final do Brasileirão. O atacante foi diagnosticado com uma entorse no joelho esquerdo, acompanhado de um edema ósseo.

A lesão ocorreu na vitória sobre o São Paulo, no último dia 20, quando Memphis marcou um gol decisivo que ajudou a quebrar uma sequências de dois anos sem vitórias do Timão em Majestosos. O atleta iniciou o processo de recuperação, sem previsão oficial de retorno, e foi desfalque na derrota para o Cruzeiro.

O Lance! ouviu um especialista sobre o problema médico do holandês. João Roberto Polydoro Rosa, ortopedista e médico do esporte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explicou a lesão de Memphis e explicou que é comum entre jogadores de futebol.

- Esse edema ósseo é muito comum após entorses e, dependendo da localização dentro do joelho, ajuda até a entender o mecanismo da lesão. Ele também pode ter outras origens, como impacto direto (pancada no joelho) e microfraturas por estresse, em situações de sobrecarga repetitiva. No caso de jogadores de futebol, a causa mais comum é um trauma contusional durante a partida, seja por entorse, seja por choque direto - explicou o especialista.

São 12 dias até o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Mineirão, marcado para o dia 10 de dezembro. O médico detalhou que o processo de recuperação dependerá da gravidade da lesão, mas que em um caso extremo, pode sim, deixar Memphis de fora.

- Falando de forma geral, em uma entorse simples, sem edema ósseo importante, o atleta pode retornar em aproximadamente 10 a 21 dias, dependendo da gravidade da lesão e da resposta individual à fisioterapia. Quando há edema ósseo associado, esse tempo costuma ser maior, principalmente devido à dor e ao desconforto para executar novamente os gestos esportivos. Na prática, a reabilitação começa com a fase inflamatória, que dura de 10 a 15 dias, seguida por um período de fortalecimento muscular e corrida leve, que se estende por cerca de duas a quatro semanas. De forma geral, o retorno aos jogos costuma ocorrer entre três e seis semanas, algo em torno de 30 a 45 dias, sempre considerando a evolução de cada atleta - detalhou João Roberto Polydoro Rosa.

Memphis Depay ficou 73 dias fora de combate na temporada por problemas médicos (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Preocupação no Corinthians

A saúde do atacante se tornou discussão no Timão, que envolveu, inclusive, membros da comissão técnica da Holanda. Memphis defendeu sua seleção na última Data Fifa, que ocorreu no começo de novembro.

Após retornar ao Timão, Memphis foi orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a ter cautela por causa de um incômodo que vinha sentindo. Dorival Júnior chegou a escalar o atacante entre os reservas na partida contra o São Paulo.

- Nós tivemos uma situação semelhante na data Fifa anterior. Ele sentiu uma contusão por causa do desgaste. Ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa sobre um incômodo que vinha sentindo. Ontem fizemos os exames necessários, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com o que vinha relatando - disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.