Santos atropela Corinthians ‘irreconhecível’ e resgata clima de Alçapão na Vila Belmiro
Peixe conquista a terceira vitória em clássicos nesta temporada
O Santos não tomou conhecimento do Corinthians no clássico realizado nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano venceu a partida por 3 a 1.
O Peixe resolveu o jogo em uma atuação de gala, apesar da ausência de Neymar, e marcou dois gols na primeira etapa com Zé Rafael e Barreal. No segundo tempo, ampliou com Rollheiser. Raniele diminuiu para os visitantes.
Com o resultado, o time da Baixada Santista se afastou da zona do rebaixamento e abriu seis pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time do Z4. Já o Corinthians estacionou na tabela e ficou em 12º lugar com 33 pontos.
Como foi o jogo?
Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas.
Logo nos minutos iniciais, o Peixe conseguiu balançar as redes com Zé Rafael, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. O meio-campista abriu o placar aos 3 minutos, ao subir livre de marcação na primeira trave e completar de cabeça a cobrança de escanteio feita por Barreal.
Além de Zé Rafael e do argentino Barreal, Lautaro Díaz também levou perigo ao gol defendido pelo estreante Felipe Longo, acertando a trave esquerda após boa assistência de Rollheiser. O arqueiro corinthiano substituiu Hugo Souza, que estava suspenso e a serviço da Seleção Brasileira.
Embora a posse de bola tenha sido equilibrada, o Corinthians teve dificuldades para sair do campo defensivo e criou pouco na etapa inicial. A melhor chance veio em cruzamento de Matheuzinho para Gustavo Henrique, que cabeceou para fora.
O zagueiro e o atacante Yuri Alberto, ambos formados nas categorias de base do Santos, foram os mais vaiados pela torcida santista.
Aos 38 minutos, o Peixe ampliou com Barreal, que acertou um belo chute de canhota do lado direito da área, após jogada bem trabalhada por João Schmidt.
Sentindo a superioridade santista no primeiro tempo, o auxiliar Lucas Silvestre, que comandou o time no lugar do suspenso Dorival Júnior, promoveu duas mudanças no intervalo: André e Kayke entraram nas vagas de Hugo e Gui Negão.
Na primeira tentativa ofensiva do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu de Maycon e finalizou com força, mas o lance foi anulado por impedimento do camisa 9.
No entanto, logo aos cinco minutos da segunda etapa, Zé Rafael foi derrubado por Breno Bidon dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou o pênalti. Rollheiser cobrou com firmeza no canto esquerdo e ampliou a vantagem santista.
Três minutos depois, o Corinthians reagiu. Raniele, que completou 100 jogos pelo clube, subiu mais alto que a marcação e descontou de cabeça, recolocando o rival na partida.
O Peixe manteve o controle da partida, comandado por Barreal, que articulava as jogadas ofensivas ao lado de Rollheiser e Lautaro Díaz, sempre levando perigo ao gol adversário. Garro tentava conter o ímpeto santista e buscava Memphis, Kayke e Yuri Alberto para acionar o ataque corintiano, mas o time visitante continuava com dificuldades para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão.
A festa no Alçapão ficou completa quando Robinho Jr. saiu do banco de reservas para ganhar minutos sob o comando de Vojvoda, embalado pelos gritos da torcida.
Antes do apito final, o Corinthians ainda quase descontou novamente, em cabeçada de Gustavo Henrique que desviou na trave defendida por Brazão.
Ficha Técnica:
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS 3 X 1 CORINTHIANS
28ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A
📆 Data e horário: quarta-feira (15), 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP)
ARBITRAGEM
🗣️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
🟨 Cartões amarelos: Barreal, Lautaro Díaz e João Schmidt (Santos); Maycon, Matheuzinho, Breno Bidon, Garro e Gustavo Henrique (Corinthians)
🥅 Gols: Zé Rafael (3'/1ºT), Barreal (38'/1ºT) e Rollheiser (9'/2ºT) - Santos; Raniele (12'/2ºT)
🧑🤝🧑Público: 13.123
💰Renda: R$ 665.586,00
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael (Willian Arão), Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz (Robinho Jr.).
CORINTHIANS (Auxiliar: Lucas Silvestre)
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis); Hugo (André), Raniele, Maycon (Garro) e Breno Bidon; Gui Negão (Kayke) e Yuri Alberto.
