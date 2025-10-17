menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG: Sampaoli volta a ter quatro titulares disponíveis contra o Corinthians

Atlético viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/10/2025
12:25
Vitor Hugo e Igor Gomes retornam após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitor Hugo e Igor Gomes retornam após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Neste sábado (18), o Atlético encara o Corinthians na Neo Química Arena às 18h30, em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Sampaoli poderá contar com a volta de quatro titulares da equipe.
Neste sábado (18), o Atlético encara o Corinthians na Neo Química Arena às 18h30, em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Sampaoli poderá contar com a volta de quatro titulares da equipe.

O Galo encerrou na manhã desta segunda feira a preparação para a partida contra o timão. O treinador voltou a ter a disposição Júnior Alonso, Alan Franco, Vitor Hugo e Igor Gomes.

Junior Alonso e Alan Franco retornaram de suas seleções após data fifa. O clube até tentou a liberação antecipada, para que os jogadores estivessem a disposição no clássico contra o Cruzeiro da última quarta-feira (15), mas não teve retorno das federações de Paraguai e Equador. Já Vitor Hugo e Igor Gomes, cumpriram suspensão e estão liberados para jogar.

Alan franco volta ao Galo após data fifa com a seleção do Equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan franco volta ao Galo após jogar na data fifa com a seleção do Equador (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Desfalques do Atlético

Não são apenas retornos que Sampaoli tem a partida contra o Corinthians, o técnico também conta com uma extensa lista de desfalques. Confira:

-Lyanco ,Cirurgia após romper o tendão de Aquiles, só volta em 2026
-Tomás Cuello, Cirurgia por fratura na fíbula e lesão nos ligamentos do tornozelo, só volta em 2026
-Alexsander, Lesão no joelho; faz tratamento conservador
-Júnior Santos, Cirurgia por lesão no púbis com ruptura do tendão adutor
-Caio Maia, Recuperação final de cirurgia no joelho
-Patrick, Lesão na coluna

Opções de Sampaoli contra o Corinthians

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;
Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana e Caio;
Zagueiros: Junior Alonso, Vitor Hugo, Ivan Román, Ruan e Vitão;
Meias: Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Reinier e Iseppe;
Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, João Marcelo, Cadu, Isaac e Gabriel Veneno.

