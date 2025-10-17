Corinthians vê aproveitamento em clássicos despencar no Brasileirão

A dura derrota do Corinthians diante do Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 1, acendeu um sinal de alerta no clube quando o assunto é clássico. Apesar do placar, a equipe teve um primeiro tempo abaixo do esperado, viu o Peixe dominar a partida e criar chances de ampliar o resultado.

Na disputa do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta dificuldades nos clássicos e vê seus números caírem em comparação ao desempenho ao longo do ano. No Brasileirão, foram cinco clássicos, com apenas uma vitória, um empate e três derrotas, resultando em aproveitamento de 26%. A equipe marcou três gols e sofreu oito.

A única vitória aconteceu justamente contra o Santos, no primeiro turno do campeonato, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Em seguida, acumulou derrotas para Palmeiras, São Paulo e Santos, todas fora de casa. O time ainda soma um empate, desta vez contra o Palmeiras, em casa.

Corinthians em clássicos em 2025:

13 jogos 6V - 3E - 4D 53.8% aproveitamento 13 gols marcados 14 gols sofridos

Corinthians em clássicos no BR25:

5 jogos 1V - 1E - 3D 26.7% aproveitamento 3 gols marcados 8 gols sofridos

Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Jr (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Derrota para o Santos

Foram 13 finalizações do Santos na etapa inicial, enquanto o Corinthians teve apenas uma finalização, defendida por Brazão. Lucas Silvestre, auxiliar que comandou a equipe na ausência de Dorival Júnior, suspenso, lamentou a postura do time, que, segundo ele, apresentou pouca energia.

— Inicialmente, nossa postura foi muito ruim, muito abaixo do que vínhamos produzindo. A derrota passa menos pelo aspecto tático, passa pela energia, disposição, deixamos a desejar. Precisamos entender com tudo o que aconteceu e mudar a chave. A postura vai ser outra. O jogo exigiu uma postura nossa que não aconteceu, o gol no início também condicionou a atuação. Trabalhamos muito em cima dessa partida, a preparação foi realizada como devia ser, os jogadores foram alertados. Mostramos para eles os dados que o primeiro tempo do Santos aqui na Vila é de muita intensidade, muita pressão. A nossa energia não foi adequada para o que a partida precisava — disse.

Uma das maiores dificuldades do Corinthians no primeiro tempo foi a saída de bola. Lucas Silvestre evitou culpar apenas os jogadores da linha de defesa, lamentou a falta de assertividade do time e voltou a falar sobre a energia do elenco.

— Tenho que parabenizar o adversário, fez um grande jogo. Hoje não fomos assertivos como nos últimos jogos, não conseguíamos encontrar os homens livres. A pressão do Santos dificultou, nos tirou do jogo. Infelizmente não encontramos os espaços que o jogo vinha desenhando. Quando sua energia está mais baixa e você não é assertivo, vai ter dificuldades. Tentamos acertar no segundo tempo, mas tomamos um gol logo no início do segundo tempo — completou.

O Corinthians ainda terá a oportunidade de melhorar os números em clássicos no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o São Paulo no dia 19 de novembro, na Neo Química Arena.