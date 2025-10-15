Atlético-MG e Cruzeiro ficam no empate em jogo tenso na Arena MRV

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro terminou empatado por 1 a 1, nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida teve poucas chances claras de gol e momentos tensos, como a contusão na cabeça do goleiro Cássio, a expulsão de Kaio Jorge e muitos lances ríspidos. Os dois gols saíram no início do segundo tempo: Matheus Pereira fez para a Raposa e Ruan Tressoldi empatou para o Galo.

Com o empate, o Cruzeiro completou quatro rodadas sem vencer no Brasileirão e, com 53 pontos, se distanciou do líder Palmeiras (61) e do vice-líder Flamengo (58), que venceram nesta quarta-feira (15). O Atlético-MG chegou aos 33 pontos, mas se manteve na 14ª colocação.

O Atlético-MG esteve mais presente no campo ofensivo desde o início do jogo, principalmente com Dudu e Guilherme Arana pelo lado esquerdo. A primeira chance clara de gol, no entanto, saiu somente aos 18 minutos, quando Gustavo Scarpa recebeu de Dudu na área e chutou à direita de Cássio.

Aos 21 minutos, o goleiro do Cruzeiro foi atingido na cabeça pelo companheiro William e teve de deixar o campo e ser levado a um hospital. Na sequência, Ivan Román e Jonathan Jesus também tiveram de receber atendimento médico. No restante do primeiro tempo, o jogo ficou muito travado. Somente aos 40 minutos, o Atlético-MG voltou a ameaçar, com Bernard, que entrou na área e chutou para Kaiki desviar para fora.

Matheus Pereira sai para comemorar gol do Cruzeiro contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O segundo tempo começou quente. Logo aos 3 minutos, o Cruzeiro abriu o placar: após recuo errado de Gabriel Menino, Kaio Jorge avançou e rolou para Matheus Pereira chutar no canto direito de Everson. Dois minutos depois, o Atlético-MG empatou: Guilherme Arana cruzou da esquerda, e Ruan subiu muito para cabecear no ângulo direito de Léo Aragão, marcando seu primeiro gol com a camisa do Galo.

Ruan comemora gol do Atlético-MG contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Os jogadores do Cruzeiro reclamaram do escanteio que originou o gol, Kaio Jorge fez um gesto com as mãos de roubo e foi expulso pelo árbitro Paulo César Zanovelli, que chegou a mostrar o cartão erroneamente para Lucas Romero.

Jorge Sampaoli colocou Hulk em campo, e o Atlético-MG passou a pressionar mais, tentando aproveitar a vantagem de estar com um jogador a mais. Aos 18 minutos, Dudu acertou a trave direita de Léo Aragão. Eduardo entrou no time celeste para reforçar a marcação, e a Raposa segurou o empate até o fim - Gabigol entrou aos 31 minutos, mas não teve oportunidade de finalizar.

Atlético-MG e Cruzeiro voltam a campo pelo Brasileirão no sábado (18)

Atlético-MG e Cruzeiro jogam pela 29ª rodada do Brasileirão no sábado (18). O Galo enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30; e a Raposa recebe o Fortaleza, no Mineirão, às 21h.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 CRUZEIRO

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 21h30

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🥅 Gols: Matheus Pereira (3'/2°T) e Ruan (5'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Arana, Ivan Román, Biel, Reinier (Atlético-MG), Léo Aragão, Villalba, Kaiki e Kaio Jorge (Cruzeiro)

🟥 Cartão vermelho: Kaio Jorge, aos 7'/2ºT (Cruzeiro)

💸 Renda: R$ 2.061.423,29

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 40.388

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia, Ruan e Ivan Román (Hulk); Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Gabriel Menino (Natanael), Bernard e Guilherme Arana (Caio Paulista); Rony (Reinier) e Dudu (Biel).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio (Léo Aragão), William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Gabigol); Kaio Jorge e Wanderson (Eduardo)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)