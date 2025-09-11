menu hamburguer
Confira agenda da semana 2 da NFL: quando, horário e onde assistir

Liga disputa 16 partidas

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 08: Caleb Williams #18 of the Chicago Bears runs with the ball during the game against the Minnesota Vikings at Soldier Field on September 08, 2025 in Chicago, Illinois. Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraVikings e Bears pela primeira semana da NFL (Foto: Patrick McDermott / Getty Images / AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 11/09/2025
18:04
Após começar a temporada de 2025 com jogo no Brasil e viradas, a NFL chega aos jogos da sua segunda semana de competição. A principal liga de futebol americano do mundo terá 16 jogos, com oito deles sendo transmitidos no Brasil. No domingo, a liga terá a reedição do último Super Bowl entre Eagles e Chiefs. O Lance! traz a agenda completa da semana dois.

Partidas transmitidas no Brasil

Quinta-feira, 11 de setembro

Já nesta quinta-feira (11), a liga realizada o Thursday Night Football, com a partida entre o Washington Commanders e Green Bay Packers, às 21h15 (de Brasília), com transmissão do Sportv 2. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Green Bay Packers v Jacksonville Jaguars
Green Bay Packers (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Domingo, 14 de setembro

Tradicionalmente, o domingo é o dia com mais jogos da NFL. A partida principal é o Sunday Night Football, que será entre Atlanta Falcons e Minnesota Vikings, a partir das 21h20. Além da partida principal, outro destaque é o jogo entre Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs, reedição do último Super Bowl, que será às 17h25. Ambos os jogos têm transmissão do Sportv 2.

Tush Push do Philadelphia Eagles com a NFL
Tush Push do Philadelphia Eagles na NFL (Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

No domingo, às 14h, a GE TV transmite o jogo entre Seatle Seahawks e Pittsburg Steelers. Também às 14h, a ESPN 2 transmite a partida entre Buffalo Bills e New York Jets e, às 17h05, a partida entre Denver Broncos e Indianapolis Colts. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Segunda, 15 de setembro

Encerrando a segunda semana, a segunda-feira tem uma rodada dupla do Monday Night Football. Às 20h, Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Houston Texans. Em seguida, às 23h, é a vez de Los Angeles Charges e Las Vegas Raiders. Os dois jogos serão transmitidos na ESPN 2.

Agenda completa da segunda semana da NFL

No Brasil, todos os jogos podem ser assistidos, com o áudio original, através do DAZN. No domingo, o Globoplay e o Disney+ transmitem o NFL Red Zone, que reúne os momentos principais de todos os jogos, exceto o último do dia. Confira a agenda completa da semana 2:

Quinta-feira, 11 de setembro

  • 21h15 - Commanders x Packers | SporTV 2

Domingo, 14 de setembro

  1. 14h00 - Browns x Ravens | DAZN
  2. 14h00 - Bengals x Jaguars | DAZN
  3. 14h00 - Giants x Cowboys | DAZN
  4. 14h00 - Bears x Lions | DAZN
  5. 14h00 - Patriots x Dolphins | DAZN
  6. 14h00 - 49ers x Saints | DAZN
  7. 14h00 - Bills x Jets | ESPN 2
  8. 14h00 - Seahawks x Steelers | GE TV
  9. 14h00 - Rams x Titans | DAZN
  10. 17h05 - Panthers x Cardinals | DAZN
  11. 17h05 - Broncos x Colts | ESPN 2
  12. 17h25 - Eagles x Chiefs | SporTV 2
  13. 21h20 - Falcons x Vikings | SporTV 2

Segunda-feira, 15 de setembro

  • 20h00 - Buccaneers x Texans | ESPN 2
  • 23h00 - Chargers x Raiders | ESPN 2

