menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Venda de bebidas alcoólicas em jogo da NFL em São Paulo coloca em xeque proibição no futebol

Liberação de bebidas alcoólicas no jogo da NFL do Brasil levantou debate no futebol

imagem cameraSegundo jogo da NFL no Brasil foi um sucesso com mais de 47 mil fãs de futebol americano na Arena Corinthians
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 11/09/2025
09:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jogo da NFL no Brasil foi mais um episódio em que a Prefeitura e o Governo de São Paulo autorizaram a venda de bebidas alcoólicas durante a partida, assim como na primeira partida da liga, na capital paulista.  Durante o jogo da última sexta-feira (5), entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na Arena Corinthians., a comercialização foi permitida até o fim do terceiro quarto.

continua após a publicidade

De acordo com as autoridades, a decisão foi tomada levando em conta o “caráter cultural e de entretenimento” do evento, o que afastaria a incidência da proibição vigente.

A restrição à venda de álcool nos estádios paulistas existe desde 1996, quando a Lei Estadual nº 9.470 foi aprovada após a briga entre torcedores de Palmeiras e São Paulo, na final da Supercopa São Paulo de Juniores, no Pacaembu. Desde então, o comércio ficou proibido nos jogos de futebol, restando apenas opções zero álcool. A regra, porém, não vale para outros eventos esportivos, como a Fórmula 1, nem para shows realizados em arenas.

continua após a publicidade

Em 2024, a Budweiser chegou a lançar uma garrafa comemorativa para marcar o jogo da NFL no Brasil. Este ano, mais uma vez, a marca esteve entre os patrocinadores da partida.

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) discute atualmente dois projetos para liberar bebidas alcoólicas nos estádios, segundo levantamento da Band.

  1. O primeiro, de autoria dos deputados Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB) e Dani Alonso (PL), defende a venda de bebidas com até 14% ou 15% de álcool. Olim afirma que o STF já reconheceu a constitucionalidade da medida e enviou uma carta à FPF com apoio dos clubes das três primeiras divisões do estado.
  2. O segundo, de Guto Zacarias (União) e Lucas Bove (PL), prevê a liberação apenas em estádios com monitoramento por câmeras.

Em 2021, a Alesp chegou a aprovar um projeto semelhante, mas a proposta foi vetada pelo então governador João Doria (PSDB). Atualmente, quatro estados ainda proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios: São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. O Estatuto do Torcedor não define regras sobre o assunto, deixando que cada estado legisle de acordo com suas particularidades.

continua após a publicidade

Agora, com mais uma partida da NFL tendo como liberada a venda e consumo de bebidas alcoólicas no estádio, a pressão para que a ação seja praticada, com ressalvas, no futebol da bola redonda também vem aumentando. E deve ser um assunto discutido mais assiduamente nas próximas semanas. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias