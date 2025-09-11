Venda de bebidas alcoólicas em jogo da NFL em São Paulo coloca em xeque proibição no futebol
Liberação de bebidas alcoólicas no jogo da NFL do Brasil levantou debate no futebol
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo da NFL no Brasil foi mais um episódio em que a Prefeitura e o Governo de São Paulo autorizaram a venda de bebidas alcoólicas durante a partida, assim como na primeira partida da liga, na capital paulista. Durante o jogo da última sexta-feira (5), entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na Arena Corinthians., a comercialização foi permitida até o fim do terceiro quarto.
NFL: Forbes divulga lista dos jogadores mais bem pagos, com Mahomes no topo
Mais Esportes
Estreia da NFL na Globo supera expectativas e números da concorrência; veja
Fora de Campo
NFL: Derrick Henry quebra recorde e se aproxima de marca histórica na liga
Mais Esportes
De acordo com as autoridades, a decisão foi tomada levando em conta o “caráter cultural e de entretenimento” do evento, o que afastaria a incidência da proibição vigente.
A restrição à venda de álcool nos estádios paulistas existe desde 1996, quando a Lei Estadual nº 9.470 foi aprovada após a briga entre torcedores de Palmeiras e São Paulo, na final da Supercopa São Paulo de Juniores, no Pacaembu. Desde então, o comércio ficou proibido nos jogos de futebol, restando apenas opções zero álcool. A regra, porém, não vale para outros eventos esportivos, como a Fórmula 1, nem para shows realizados em arenas.
Em 2024, a Budweiser chegou a lançar uma garrafa comemorativa para marcar o jogo da NFL no Brasil. Este ano, mais uma vez, a marca esteve entre os patrocinadores da partida.
A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) discute atualmente dois projetos para liberar bebidas alcoólicas nos estádios, segundo levantamento da Band.
- O primeiro, de autoria dos deputados Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB) e Dani Alonso (PL), defende a venda de bebidas com até 14% ou 15% de álcool. Olim afirma que o STF já reconheceu a constitucionalidade da medida e enviou uma carta à FPF com apoio dos clubes das três primeiras divisões do estado.
- O segundo, de Guto Zacarias (União) e Lucas Bove (PL), prevê a liberação apenas em estádios com monitoramento por câmeras.
Em 2021, a Alesp chegou a aprovar um projeto semelhante, mas a proposta foi vetada pelo então governador João Doria (PSDB). Atualmente, quatro estados ainda proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios: São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. O Estatuto do Torcedor não define regras sobre o assunto, deixando que cada estado legisle de acordo com suas particularidades.
Agora, com mais uma partida da NFL tendo como liberada a venda e consumo de bebidas alcoólicas no estádio, a pressão para que a ação seja praticada, com ressalvas, no futebol da bola redonda também vem aumentando. E deve ser um assunto discutido mais assiduamente nas próximas semanas.
- Matéria
- Mais Notícias