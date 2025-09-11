O jogo da NFL no Brasil foi mais um episódio em que a Prefeitura e o Governo de São Paulo autorizaram a venda de bebidas alcoólicas durante a partida, assim como na primeira partida da liga, na capital paulista. Durante o jogo da última sexta-feira (5), entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na Arena Corinthians., a comercialização foi permitida até o fim do terceiro quarto.

De acordo com as autoridades, a decisão foi tomada levando em conta o “caráter cultural e de entretenimento” do evento, o que afastaria a incidência da proibição vigente.

A restrição à venda de álcool nos estádios paulistas existe desde 1996, quando a Lei Estadual nº 9.470 foi aprovada após a briga entre torcedores de Palmeiras e São Paulo, na final da Supercopa São Paulo de Juniores, no Pacaembu. Desde então, o comércio ficou proibido nos jogos de futebol, restando apenas opções zero álcool. A regra, porém, não vale para outros eventos esportivos, como a Fórmula 1, nem para shows realizados em arenas.

Em 2024, a Budweiser chegou a lançar uma garrafa comemorativa para marcar o jogo da NFL no Brasil. Este ano, mais uma vez, a marca esteve entre os patrocinadores da partida.

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) discute atualmente dois projetos para liberar bebidas alcoólicas nos estádios, segundo levantamento da Band.

O primeiro, de autoria dos deputados Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB) e Dani Alonso (PL), defende a venda de bebidas com até 14% ou 15% de álcool. Olim afirma que o STF já reconheceu a constitucionalidade da medida e enviou uma carta à FPF com apoio dos clubes das três primeiras divisões do estado. O segundo, de Guto Zacarias (União) e Lucas Bove (PL), prevê a liberação apenas em estádios com monitoramento por câmeras.

Em 2021, a Alesp chegou a aprovar um projeto semelhante, mas a proposta foi vetada pelo então governador João Doria (PSDB). Atualmente, quatro estados ainda proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios: São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. O Estatuto do Torcedor não define regras sobre o assunto, deixando que cada estado legisle de acordo com suas particularidades.

Agora, com mais uma partida da NFL tendo como liberada a venda e consumo de bebidas alcoólicas no estádio, a pressão para que a ação seja praticada, com ressalvas, no futebol da bola redonda também vem aumentando. E deve ser um assunto discutido mais assiduamente nas próximas semanas.