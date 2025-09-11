Rigoni exalta relação com Calleri e influência de Crespo em seu retorno ao São Paulo

Emiliano Rigoni foi apresentado pelo São Paulo nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, no SuperCT. De volta ao Tricolor, o jogador vestirá a camisa 77.

O argentino, que estava no Club León, assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, e volta a jogar sob o comando de Hernan Crespo, com quem trabalhou no Tricolor entre 2021 e 2022.

Durante sua coletiva de imprensa, o jogador exaltou sua relação com Calleri, amigo pessoal e que o acompanhou em sua primeira passagem, e sobre a influência que Hernán Crespo teve em seu retorno ao time.

- Durante esses anos fora do clube, sempre falamos, sempre. Ele é meu amigo, tenho muito carinho com ele, muito importante poder acompanhá-lo - disse Rigoni sobre relação com Calleri.

Rigoni falou sobre a intenção de corresponder da melhor forma possível com as expectativas neste seu retorno. Ao falar de Crespo e do São Paulo, deixou claro que não teve dúvida no momento da sua escolha.

- Bom, obviamente quando tive a possibilidade de voltar ao clube, não hesitei nem por um segundo. Já vinha tomando essa decisão há muito tempo, e isso também faz parte de eu estar aqui hoje. Estou contente, feliz e espero poder corresponder, espero estar sempre em alto nível para ele, para o clube e para as pessoas que confiam em mim. Acredito que a relação que temos é muito boa - completou.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

"São Paulo é minha casa"

Rigoni ressaltou o carinho que recebeu no São Paulo desde o primeiro dia em que chegou ao clube. Segundo ele, esse acolhimento foi um dos diferenciais em relação a outras experiências na carreira, já que se sentiu valorizado como jogador e respeitado como pessoa.

- Dentro do clube recebi carinho desde o primeiro dia, e isso é muito diferente dos demais lugares. Senti-me um jogador muito valorizado e também uma pessoa respeitada, algo que nem todos os clubes oferecem. Isso fez com que eu criasse uma relação muito próxima com o São Paulo e, por isso, sempre tive o desejo de voltar e ser feliz aqui - destacou.

Carreira de Rigoni

Natural de Colonia Caroya, município da província de Córdoba, na Argentina, Emiliano Ariel Rigoni iniciou a carreira no Belgrano, onde estreou profissionalmente em 2012. As boas atuações o levaram ao Independiente, clube que defendeu entre 2016 e 2017 e no qual participou da conquista da Copa Sul-Americana de 2017.

Na sequência, transferiu-se para o Zenit, da Rússia, onde conquistou cinco títulos e recebeu convocações para a seleção argentina. O atacante ainda passou por Atalanta e Sampdoria, na Itália, antes de atuar pelo Elche, da Espanha, e chegar ao São Paulo em sua primeira passagem.

Rigoni pelo São Paulo com Crespo