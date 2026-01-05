Fortaleza contrata ex-Grêmio como novo supervisor de futebol

O Fortaleza acertou a contratação de Pedro Quintela Aguiar para o cargo de supervisor de futebol. O profissional integrará o departamento de futebol, que vem passando por mudanças nas últimas semanas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Pedro vem de um longo período no Grêmio. Foram 13 temporadas na equipe gaúcha, entre 2013 e 2025, trabalhando nas categorias de base e no futebol profissional.

Como supervisor, Pedro terá as funções de coordenar a logística em jogos, treinos e viagens, realizar um contato direto com o staff, gerir documentos, registros, contratos e autorizações, controlar cronogramas, fornecer suporte à comissão técnica e executar diretrizes estratégicas do clube.

continua após a publicidade

➡️ Lateral aciona o Fortaleza na Justiça e cobra dívida milionária

Pedro Quintela é o novo supervisor de futebol do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No Grêmio, Pedro foi promovido em 2016 para a equipe profissional, sendo auxiliar de supervisão. Em 2018, assumiu o cargo de supervisor. Nesse período, o time gaúcho conquistou uma Copa do Brasil (2016), uma Copa Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018) e sete estaduais.

O dirigente será o substituto de Júlio Manso, que deixou o Leão recentemente. Outro que saiu da equipe nos últimos dias foi Sérgio Papellin, diretor de futebol. Já Marcelo Paz, ex-CEO do Tricolor, foi para o Corinthians.

continua após a publicidade

Laterais pedem rescisão no Fortaleza

Os laterais Bruno Pacheco e Felipe Jonatan entraram na justiça contra o Fortaleza. Além da cobrança de valores atrasados, os jogadores solicitaram a rescisão indireta de seus contratos.

➡️ Felipe Jonatan cobra dívida e aciona o Fortaleza na Justiça

— A situação é muito simples. Todos estes atrasos que já são de conhecimento de vocês. São quatro meses de luvas, dois meses de salário, 13º salário, férias, dois meses de imagem… A lei é bem clara, com dois meses de atraso, e não mais três meses como era na Lei Pelé, possibilita a rescisão indireta - contou Filipe Rino, advogado dos dois, ao falar do caso de Bruno Pacheco.