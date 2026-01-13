menu hamburguer
Colônia x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Bundesliga

Confira todas as informações do duelo

Dia 13/01/2026
Colônia e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 17ª rodada da Bundesliga 2025/26. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo OneFootball (streaming).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Colônia chega para o duelo após empatar por 2 a 2 com o Heidenheim na última rodada do Campeonato Alemão. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 17 pontos, e tenta ganhar regularidade para se afastar da parte de baixo da tabela. Jogando em casa, o time busca surpreender o líder da competição e somar pontos importantes antes da pausa de inverno.

Ficha do jogo

Colônia escudo
COL
Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
FCB
17ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
quarta-feira, 14 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
Local
RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
Árbitro
Onde assistir
Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Já o Bayern de Munique vive momento dominante na temporada. Líder isolado da Bundesliga, a equipe bávara abriu oito pontos de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, mesmo com um jogo a menos. Na rodada passada, o Bayern aplicou uma goleada histórica por 8 a 1 sobre o Wolfsburg, com atuação de gala do setor ofensivo, que segue como o mais produtivo do campeonato.

Tudo sobre Colônia x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Colônia 🆚 Bayern de Munique
17ª rodada – Bundesliga

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Colônia (Técnico: Lukas Kwasniok)
M. Schwaebe; S. Sebulonsen, Eric Martel e J. Simpson-Pusey; J. Thielmann, Tom Krauss, D. Huseinbasic e A. Castro-Montes; Jakub Kaminski, R. Ache e F. Schenten.

🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah e Josip Stanisic; Tom Bischof e A. Pavlovic; M. Olise, Lennart Karl e Luis Díaz; Harry Kane.

