Colônia e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 17ª rodada da Bundesliga 2025/26. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo OneFootball (streaming).
O Colônia chega para o duelo após empatar por 2 a 2 com o Heidenheim na última rodada do Campeonato Alemão. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 17 pontos, e tenta ganhar regularidade para se afastar da parte de baixo da tabela. Jogando em casa, o time busca surpreender o líder da competição e somar pontos importantes antes da pausa de inverno.
Já o Bayern de Munique vive momento dominante na temporada. Líder isolado da Bundesliga, a equipe bávara abriu oito pontos de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, mesmo com um jogo a menos. Na rodada passada, o Bayern aplicou uma goleada histórica por 8 a 1 sobre o Wolfsburg, com atuação de gala do setor ofensivo, que segue como o mais produtivo do campeonato.
Tudo sobre Colônia x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Colônia 🆚 Bayern de Munique
17ª rodada – Bundesliga
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Colônia (Técnico: Lukas Kwasniok)
M. Schwaebe; S. Sebulonsen, Eric Martel e J. Simpson-Pusey; J. Thielmann, Tom Krauss, D. Huseinbasic e A. Castro-Montes; Jakub Kaminski, R. Ache e F. Schenten.
🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
M. Neuer; K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah e Josip Stanisic; Tom Bischof e A. Pavlovic; M. Olise, Lennart Karl e Luis Díaz; Harry Kane.
