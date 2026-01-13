Chelsea e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Chelsea inicia a decisão em casa buscando vantagem após o empate por 1 a 1 no último encontro entre as equipes, também no Stamford Bridge, pela Premier League. Sob o comando de Liam Rosenior, os Blues tentam encerrar um jejum de títulos na competição que dura desde 2015 e chegam motivados pela classificação recente na FA Cup.

O Arsenal vive fase sólida na temporada e aposta na regularidade para construir um bom resultado fora de casa antes do duelo de volta, marcado para 3 de fevereiro, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta não conquista a Copa da Liga desde 1993 e vê no torneio uma grande chance de voltar à final.

Tudo sobre Chelsea x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Arsenal

Semifinal (ida) – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Simon Hooper

🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long

📺 VAR: Jarred Gillett

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estêvão, Cole Palmer e Pedro Neto; Delap.

🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Kepa; White, Norgaard, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Nwaneri, Mikel Merino e Eze; Madueke, Gabriel Jesus e Martinelli.

Chelsea x Arsenal pela semifinal da Copa da Liga Inglesa (Arte: Lance!)

