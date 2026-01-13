Chelsea x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Fluminense x Madureira: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca
Onde Assistir13/01/2026
- Onde Assistir
Grêmio x São José-RS: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026
Onde Assistir13/01/2026
- Cruzeiro
Tombense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Cruzeiro13/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Chelsea inicia a decisão em casa buscando vantagem após o empate por 1 a 1 no último encontro entre as equipes, também no Stamford Bridge, pela Premier League. Sob o comando de Liam Rosenior, os Blues tentam encerrar um jejum de títulos na competição que dura desde 2015 e chegam motivados pela classificação recente na FA Cup.
Ficha do jogo
O Arsenal vive fase sólida na temporada e aposta na regularidade para construir um bom resultado fora de casa antes do duelo de volta, marcado para 3 de fevereiro, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta não conquista a Copa da Liga desde 1993 e vê no torneio uma grande chance de voltar à final.
Tudo sobre Chelsea x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Arsenal
Semifinal (ida) – Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long
📺 VAR: Jarred Gillett
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estêvão, Cole Palmer e Pedro Neto; Delap.
🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; White, Norgaard, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Nwaneri, Mikel Merino e Eze; Madueke, Gabriel Jesus e Martinelli.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias