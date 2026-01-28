O técnico Fernando Seabra ressaltou o 'caráter' dos jogadores do Coritiba na derrota por 1 a 0 para o Bragantino nesta quarta-feira (28), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Brasileirão. O Coxa ficou com um a menos desde o primeiro tempo e levou o gol nos acréscimos da partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A equipe comprovou o que temos visto no dia a dia, que é o caráter. Foi muito bacana o reconhecimento da torcida pela dedicação e pelo esforço em campo. Sem sentimento de luto e ter orgulho do que produziram dentro das circunstâncias de jogo - afirmou, em entrevista coletiva.

O Massa Bruta dominou o primeiro tempo desde o início e ainda viu o meia Josué ser expulso, aos 29 minutos da primeira tapa, após falta por trás em Lucas Barbosa, que entraria sozinho na área. Na segunda etapa, o goleiro Pedro Morisco se redimiu do erro na saída de bola que gerou a expulsão do colega e fez quatro grandes defesas na segunda etapa.

continua após a publicidade

No fim, quando a partida caminhava para o empate, o Bragantino marcou. Aos 49, contudo, Vinicinho cruzou na segunda trave, Marcelinho cabeceou para a pequena área, e Juninho Capixaba desviou para as redes.

- A equipe se portou muito bem. A gente teve algumas escapadas e poderia ter gerado algum perigo. No início do jogo, ficou nítido que precisamos assimilar a rotação e os movimentos do jogo. Quando começamos a ter uma organização ofensiva, teve a expulsão. Cada ponto é muito importante e nosso desafio é evoluir jogando - completou.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Fernando Seabra ainda elogiou o Bragantino, time que comandou em 2024, por estar invicto na temporada, com quatro vitórias e dois empates em seis partidas - os outros cincos jogos foram pelo Paulistão. O Massa Bruta não levou gol até agora e marcou 10 vezes.

Vale lembrar que, no final de semana, o Coxa também jogou com a menos no empate em 1 a 1 com o FC Cascavel, pelo estadual. A equipe alviverde saiu atrás e buscou a igualdade em desvantagem numérica.

- Se tem um time que você não quer enfrentar com um a menos é o Bragantino. Tem muita dinâmica, energia e o nível de intensidade é muito acima na Série A. Fiquei bastante satisfeito com o que a equipe apresentou - finalizou.

Próximos jogos do Coritiba

O Coritiba volta a campo na Série A contra o Cruzeiro na quinta-feira (5), às 21h30, no Mineirão. Antes, encara o Cianorte no sábado (31), às 16h, no Albino Turbay, pela ida das quartas de final do Paranaense.

➡️ Aposte nas partidas do Coritiba!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.