Chiefs x Saints: veja horário e onde assistir ao jogo da NFL

(Fotos: Ronald Martinez/ AFP e Kevin C. Cox / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Kansas City Chiefs e New Orleans Saints fecham a semana cinco na NFL, nesta segunda-feira (7), às 21h15 (horário de Brasília). Os atuais bicampeões da liga jogarão em casa, no barulhento Arrowhead Stadium e terão o apoio da torcida para seguirem invictos na temporada. Já os visitantes, terão que fazer uma partida perfeita para segurar o ataque comandado por Patrick Mahomes e Travis Kelce. A partida terá transmissão da ESPN, Disney+ e do NFL Game Pass.

Mesmo invictos na temporada, os Chiefs estão sofrendo um pouco mais que deveria. Nas duas últimas partidas, contra Falcons e Chargers, Kansas City sentiu os desfalques e flertou com a derrota, mas com momentos brilhantes de Mahomes, a equipe conseguiu vencer. Porém, no último jogo, foi a vez de Rashee Rice se lesionar, principal retornador do time e que vai perder diversas semanas.

(Foto: RONALD MARTINEZ / AFP)

Os Saints começaram a temporada com tudo, marcando 91 pontos em duas rodadas, mas o ataque empacou e as derrotas apareceram. New Orleans perdeu para os Eagles e para os Falcons, perdendo a invencibilidade e ficando com campanha neutra.

✅ FICHA TÉCNICA

Kansas City Chiefs x New Orleans Saints

Semana cinco da NFL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 7 de outubro de 2024, às 21h15 (de Brasília);

📍 Local: Arrowhead Stadium

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass