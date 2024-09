Ex-quarterback da NFL revela ter doença grave durante audiência no Congresso Americano

Brett Favre foi campeão do Super Bowl pelo Green Bay Packers (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 18:00

Ex-quarterback da NFL, Brett Favre revelou ter doença grave durante audiência ao Congresso Americano. O ídolo do Green Bay Packers está sendo acusado de usar indevidamente dinheiro de impostos do estado de Mississipi, durante o testemunho sobre o caso, o ex-atleta disse que sofre de Parkinson.

Favre compareu no Comitê de Recursos e Meios da Câmara. O ex-jogador foi acusado de usar indevidamente conexões políticas para redirecionar dinheiro público para sua "alma mater" e seu próprio bolso. No depoimento, ele revelou que sofreu um golpe de uma empresa que prometia um tratamento revolucionário para lesões na cabeça.

- Infelizmente, também perdi um investimento em uma empresa que eu acreditava estar desenvolvendo um medicamento inovador para concussão, que eu achava que ajudaria outras pessoas. Tenho certeza de que vocês entenderão por que é tarde demais para mim, porque recentemente fui diagnosticado com Parkinson - disse Favre aos legisladores

Parkinson é um distúrbio cerebral que causa movimentos não intencionais ou incontroláveis. Sintomas como tremores e dificuldade de equilíbrio e coordenação pioram gradualmente com o tempo e muitas vezes evoluem para dificuldade para andar e falar.

Um histórico de prática de futebol americano foi associado a um risco maior de diagnóstico autorrelatado de Parkinson ou parkinsonismo. De acordo com estudo publicado no ano passado no periódico JAMA Network Open, descobriu que ex-jogadores de futebol com maior histórico de jogo e maior nível de competição eram mais propensos a ter uma forma da doença.

Brett Favre atuou na NFL por 20 temporadas. O ex-quarterback ficou marcado pela passagem pelo Green Bay Packers, onde foi campeão do Super Bowl em 1996 e foi eleito três vezes o melhor jogador da Liga. Ele também atuou pelo Atlanta Falcons, New York Jets e se aposentou no Minnesotta Vikings, em 2010.

Depois de se aposentar dos gramados, Brett começou a focar mais na Brett Favre Fourward Foundation, fundada em 1996 e que servia para arrecadar fundos para a caridade. O ex-jogador também começou a investir em diversas empresas de tratamento médico, como a Prevasol, da corporação Prevacus.

- Esta também é uma causa muito querida para mim. Recentemente, o médico que comanda a empresa se declarou culpado de receber dinheiro (público) para seu próprio uso - concluiu Brett.

Em 2020, o envolvimento de Favre com o desenvolvimento e promoção de um medicamento para tratamento de concussões, o Prevasol, foi investigado. O Centro de Educação Comunitária do Mississippi (MCEC), suma organização sem fins lucrativos, recebeu US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,6 milhões) dos cofres públicos federais desviados dos fundos de bem-estar de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF) do Mississippi. O auditor do estado do Mississippi classificou o esquema como "o maior caso de peculato público na história do estado".

Além disso, em 2022, Brett Favre também foi acusado de usar seus laços com o ex-governador Phil Bryant para fazer desviar US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) para uma nova instalação de vôlei na Universidade do Sul do Mississippi, onde sua filha era jogadora.

Em seu depoimento na terça-feira, Favre insistiu que não fez nada errado e só mais tarde descobriu que o dinheiro enviado a ele para palestras e destinado ao vôlei veio dos contribuintes. O ex-jogador Favre não foi acusado criminalmente, mas está devolvendo parte do dinheiro.