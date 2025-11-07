Técnico do Chelsea elogia Estêvão e brinca: 'Imagina em janeiro'

O Chelsea encara o Wolves, no sábado (8), às 17h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Nesta sexta-feira (7), o treinador dos Blues, Enzo Maresca, concedeu entrevista coletiva para falar sobre os preparativos do duelo. Em uma das perguntas, Estêvão foi assunto e recebeu elogios do comandante italiano.

Um dos principais destaques do Chelsea nas últimas partidas, Estêvão ainda não assumiu a titularidade na equipe do Chelsea em definitivo. O brasileiro recebe oportunidades apenas entrando no segundo tempo, ou quando Maresca decide rotacionar o elenco. Na coletiva, o treinador italiano elogiou o ex-Palmeiras ao afirmar que o atacante está pronto para ser titular, mas a concorrência é grande.

— Estêvão está pronto para começar, com certeza. Mas se ele começa, outro fica no banco, e provavelmente esse outro quer começar. A gente só tenta fazer o melhor para o Estêvão — afirmou o treinador

Frio de janeiro

Ao fim, Maresca falou sobre a adaptação de Estêvão na Inglaterra. O italiano brincou ao falar que o brasileiro já estava com frio nas últimas semanas, ainda no outono inglês, e que o jogador vai "sofrer" quando o inverno chegar.

— Estamos ajudando ele a se adaptar à Inglaterra. Na semana passada ele reclamou de estar muito frio. Semana passada ainda era outubro, então imagina em dezembro, ou janeiro. Ele precisa se adaptar. Ele está feliz, está indo super bem e com certeza é um jogador talentoso para esse clube — finalizou Maresca.

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Estêvão no Chelsea

Estêvão chegou ao Chelsea em agosto de 2025. No clube inglês, mesmo sem ser titular, é um dos jogadores mais elogiados pela torcida. Em 15 partidas, o brasileiro soma quatro gols e uma assistência, com destaque a atuações na Champions League e no duelo contra o Liverpool, na Premier League, quando decidiu o duelo e deu a vitória ao Chelsea, por 2 a 1, no último minuto.

