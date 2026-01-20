menu hamburguer
Onde Assistir

Chelsea x Pafos: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
22:01
Chelsea x Pafos pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
Chelsea x Pafos pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
Chelsea e Pafos se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
PAF
7ª rodada
Champions League
Data e Hora
quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Erik Lambrechts
Assistentes
Jo de Weirdt, Kevin Monteny, Nathan Verboomen (quarto árbitro)
Var
Carlos del Cerro Grande e Pol van Boekel (AVAR)
Onde assistir

O Chelsea entra em campo buscando garantir uma vaga direta nas oitavas de final ou consolidar sua posição para os playoffs. Os Blues, que estreiam o técnico Liam Rosenior na competição continental, ocupam a zona intermediária da tabela (entre 13º e 14º, com 10 pontos) e vêm embalados por uma vitória sobre o Brentford na Premier League. A equipe defende uma invencibilidade de 17 jogos como mandante em competições europeias.

O Pafos, representante do Chipre, faz uma campanha histórica em sua primeira participação nesta fase da Champions. Com 6 pontos e ocupando a parte inferior da tabela (brigando para entrar no top 24), o time tenta surpreender em Londres para manter vivo o sonho da classificação. A equipe vem de derrota no campeonato local e tem dúvidas na escalação, incluindo a situação do zagueiro brasileiro David Luiz.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Pafos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Pafos
7ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Erik Lambrechts
🚩 Assistentes: Jo de Weirdt, Kevin Monteny e Nathan Verboomen (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande e Pol van Boekel (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Sánchez; Acheampong, Fofana, Badiashile e Hato; Enzo Fernández, Andrey Santos e João Pedro; George, Garnacho e Delap.

🔵⚪ Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo)
Michail; Bruno, Luckassen, Langa e Pileas (ou David Luiz); Pepe, Sunjic e Quina; Dragomic, Anderson Silva e Orsic.

Chelsea x Pafos pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

