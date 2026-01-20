menu hamburguer
Olympique de Marselha x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela 7ª rodada da fase de liga

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
17:00
Olympique de Marselha x Liverpool: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Olympique de Marselha e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Stade Vélodrome, em Marselha (FRA), com transmissão ao vivo da Space e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Onde assistir

O Olympique de Marselha atravessa um momento irregular na Champions League, onde aparece na 16ª colocação com nove pontos, mas chega para o confronto sustentado por boas atuações recentes na Ligue 1 e na Copa da França. Sob o comando de Roberto De Zerbi, a equipe mantém proposta ofensiva, com Mason Greenwood como principal referência criativa e Pierre-Emile Hojbjerg no controle do meio-campo, embora tenha de lidar com desfalques relevantes na defesa, já que Benjamin Pavard e Nayef Aguerd estão fora, abrindo espaço para Emerson Palmieri e Facundo Medina.

O Liverpool desembarca em Marselha buscando reagir após uma sequência de quatro empates nos últimos cinco jogos. Os Reds ocupam a nona posição da Liga dos Campeões, com 12 pontos, e têm mostrado adaptação ao novo modelo de jogo, apoiados no desempenho de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, que vêm contribuindo para o equilíbrio entre produção ofensiva e organização defensiva.

Tudo sobre o jogo entre Olympique de Marselha e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Olympique de Marselha 🆚 Liverpool
7ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vincic
🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic e Davdi Smajc (quarto árbitro)
📺 VAR: Christian Dingert (VAR1) e Ivan Bebek (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Geronimo Rulli; Amir Murillo, Leonardo Balerdi e Facundo Medina; Emerson Palmieri, Bilal Nadir, Pierre-Emile Højbjerg e Timothy Weah, Mason Greenwood, Amine Gouiri e Hamed Traoré.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké.

Frimpong marcou um dos gols do Liverpool sobre o Barnsley em Anfield (Foto: PETER POWELL / AFP)
