Olympique de Marselha e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Stade Vélodrome, em Marselha (FRA), com transmissão ao vivo da Space e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo OM LIV 7ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Stade Vélodrome, em Marselha (FRA) Árbitro Slavko Vincic Assistentes Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic e Davdi Smajc (quarto árbitro) Var Christian Dingert (VAR1) e Ivan Bebek (AVAR) Onde assistir

O Olympique de Marselha atravessa um momento irregular na Champions League, onde aparece na 16ª colocação com nove pontos, mas chega para o confronto sustentado por boas atuações recentes na Ligue 1 e na Copa da França. Sob o comando de Roberto De Zerbi, a equipe mantém proposta ofensiva, com Mason Greenwood como principal referência criativa e Pierre-Emile Hojbjerg no controle do meio-campo, embora tenha de lidar com desfalques relevantes na defesa, já que Benjamin Pavard e Nayef Aguerd estão fora, abrindo espaço para Emerson Palmieri e Facundo Medina.

continua após a publicidade

O Liverpool desembarca em Marselha buscando reagir após uma sequência de quatro empates nos últimos cinco jogos. Os Reds ocupam a nona posição da Liga dos Campeões, com 12 pontos, e têm mostrado adaptação ao novo modelo de jogo, apoiados no desempenho de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, que vêm contribuindo para o equilíbrio entre produção ofensiva e organização defensiva.

Tudo sobre o jogo entre Olympique de Marselha e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Olympique de Marselha 🆚 Liverpool

7ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stade Vélodrome, em Marselha (FRA)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Slavko Vincic

🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic e Davdi Smajc (quarto árbitro)

📺 VAR: Christian Dingert (VAR1) e Ivan Bebek (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)

Geronimo Rulli; Amir Murillo, Leonardo Balerdi e Facundo Medina; Emerson Palmieri, Bilal Nadir, Pierre-Emile Højbjerg e Timothy Weah, Mason Greenwood, Amine Gouiri e Hamed Traoré.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial