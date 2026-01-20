Bayern x USG: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), pela 7ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
Relacionadas
- Futebol Internacional
Simeone avalia futuro do Atlético de Madrid na Champions: ‘Temos que vencer’
Futebol Internacional20/01/2026
- Lance! Biz
Clube campeão da Champions League fecha parceria com Cristiano Ronaldo
Lance! Biz20/01/2026
- Onde Assistir
Juventus x Benfica: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Bayern de Munique vive grande momento na temporada. Vice-líder da Champions League, com 15 pontos somados em 18 possíveis, o time alemão pode garantir vaga direta nas oitavas de final em caso de vitória diante de sua torcida. A equipe comandada por Vincent Kompany sofreu apenas uma derrota em toda a temporada e chega embalada após triunfo recente sobre o Sporting na competição continental, além da liderança isolada na Bundesliga.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Union Saint-Gilloise encara uma das missões mais difíceis da rodada. O clube belga ocupa a 27ª colocação geral da Champions, com apenas seis pontos, e ainda sonha com uma vaga na zona de playoffs. Para isso, precisa pontuar fora de casa diante de um dos favoritos ao título. Na última rodada, o USG foi derrotado pelo Olympique de Marselha, mas se recuperou no fim de semana ao vencer o Mechelen pelo campeonato nacional.
Tudo sobre Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique 🆚 Union Saint-Gilloise
7ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Rade Obrenovič
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik e Grega Kordež
📺 VAR: Matej Jug
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Guerreiro, Upamecano, Jonathan Tah e Ito; Kimmich e Pavlović; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane.
🟡🔵 Union Saint-Gilloise (Técnico: David Hubert)
Scherpen; Sykes, Mac Allister e Leysen; Khalaili, Van de Perre, Zorgane e Smith; Ait El Hadj; Rodríguez e David.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias