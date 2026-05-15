O Everton confirmou nesta sexta-feira (15) que Seamus Coleman deixará o clube ao fim da temporada, encerrando uma trajetória histórica de 17 anos vestindo a camisa dos Toffees. Aos 37 anos, o lateral-direito se despedirá quando o atual contrato chegar ao fim, colocando ponto final em uma das passagens mais marcantes da era Premier League no clube inglês.

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Contratado em janeiro de 2009 junto ao Sligo Rovers, da Irlanda, por apenas 60 mil libras, Coleman construiu uma relação de enorme identificação com o Everton. O defensor se tornou o jogador com mais partidas pelo clube na história da Premier League, com 372 jogos disputados na competição, além de 433 aparições somando todos os torneios.

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Em comunicado divulgado pelo Everton, o irlandês agradeceu aos torcedores e destacou o orgulho pela trajetória construída no clube.

— Depois de mais de 17 anos neste grande clube, decidi que esta será minha última temporada como jogador aqui. Quero agradecer aos torcedores pelo apoio inacreditável. Vocês me ajudaram de maneiras que talvez nem imaginem — afirmou.

Capitão da equipe desde 2019, Coleman liderou o Everton em 140 partidas e virou símbolo de identificação com o clube. Ao longo dos anos, ganhou o carinho da torcida pela entrega dentro de campo e pela postura nos bastidores.

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Nas últimas temporadas, porém, os problemas físicos passaram a limitar a sequência do veterano. Nesta edição da Premier League, Coleman participou de apenas três partidas e foi titular somente uma vez, contra o Manchester United, mas acabou substituído após sentir nova lesão poucos minutos depois do início do jogo.

Mesmo perto da despedida dos gramados, Coleman ainda não definiu os próximos passos da carreira. O Everton já abriu conversas para que o ex-capitão permaneça no clube exercendo uma função na comissão técnica. O lateral possui Licença B da UEFA e já teve experiência à beira do campo neste ano, quando trabalhou interinamente ao lado de Leighton Baines após a saída de Sean Dyche.

Caso entre em campo diante do Sunderland, no último jogo em casa da temporada, Coleman alcançará a marca de 434 partidas pelo Everton e subirá ainda mais na lista de jogadores que mais defenderam o clube em toda a história.

— Pensar que me tornei o jogador com mais partidas do Everton na Premier League e capitão deste grande clube estava além dos meus maiores sonhos — declarou o defensor.

Homenagem para Coleman nas redes sociais do Everton (Foto: Divulgação)

"Sixty grand", ou sessenta mil, traduzido para português, é o valor que o jogador custou em libras para o Everton, uma transferência barata para os padrões financeiros da Premier League.

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