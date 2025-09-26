Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Brighton se enfrentam neste sábado (27), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela abertura da 6ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.
Relacionadas
- Onde Assistir
Tottenham x Wolves: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir26/09/2025
- Onde Assistir
Crystal Palace x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir26/09/2025
- Onde Assistir
Brentford x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir26/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Chelsea chega pressionado depois de perder a invencibilidade no Inglês para o Manchester United, em Old Trafford. O atual campeão mundial ocupa a 6ª posição com oito pontos e tenta se aproximar do G-4.
Ficha do jogo
O Brighton, por sua vez, aparece em 14º lugar, com cinco pontos, ainda em campanha irregular, mas embalado pela goleada por 6 a 0 sobre o Barnsley na Copa da Liga Inglesa.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Brighton
6ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (ING)
🚩 Assistentes: Adrian Holmes (ING) e Simon Long (ING)
📺 VAR: Darren England (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Estêvão; João Pedro.
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Gómez e Ayari; Gruda, Minteh e Mitoma; Rutter.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias