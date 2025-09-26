menu hamburguer
Onde Assistir

Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
16:48
Chelsea e Brighton se enfrentam neste sábado (27), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela abertura da 6ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Chelsea chega pressionado depois de perder a invencibilidade no Inglês para o Manchester United, em Old Trafford. O atual campeão mundial ocupa a 6ª posição com oito pontos e tenta se aproximar do G-4.

Ficha do jogo

6ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 26 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Simon Hooper (ING)
Assistentes
Adrian Holmes (ING) e Simon Long (ING)
Var
Darren England (ING)
Onde assistir

O Brighton, por sua vez, aparece em 14º lugar, com cinco pontos, ainda em campanha irregular, mas embalado pela goleada por 6 a 0 sobre o Barnsley na Copa da Liga Inglesa.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Brighton
6ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (ING)
🚩 Assistentes: Adrian Holmes (ING) e Simon Long (ING)
📺 VAR: Darren England (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Estêvão; João Pedro.

Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Gómez e Ayari; Gruda, Minteh e Mitoma; Rutter.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

