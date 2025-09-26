menu hamburguer
Onde Assistir

Brentford x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada

Brentford (ING)
Dia 26/09/2025
12:58
Brentford x Manchester United: sexta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBrentford x Manchester United: sexta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Brentford e Manchester United terão os caminhos cruzados pela sexta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (27), às 08h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Brentford 🐝

O Brentford lida com dificuldades após algumas saídas durante a última janela de transferências. Na 17ª colocação da Premier League, a equipe soma apenas quatro pontos, sendo uma vitória, um empate e três derrotas.

Manchester United 👹

Do outro lado, o Manchester United vem de vitória importante por 2 a 1 no clássico contra o Chelsea. Os Red Devils somam sete pontos, figurando na 11ª colocação, com dois pontos a menos que o G5.

Ficha do jogo

Brentford-escudo-onde-assistir
BRE
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
6ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 27 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
Local
Gtech Community Stadium, em Brentford (ING)
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Lee Betts, Matt Wilkes e Ben Toner (quarto árbitro)
Var
Andy Madley (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Man United
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Brentford (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts, Matt Wilkes e Ben Toner (quarto árbitro)
📺 VAR: Andy Madley (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Lewis-Potter, Collins, Pinnock, van den Berg e Kayode; Henderson, Damsgaard e Yarmolyuk; Igor Thiago e Schade.

❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Paris Maghoma.
Dúvidas: Reiss Nelson.

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Bayindir; Maguire, de Ligt e Luke Shaw; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Ugarte e Mazraoui; Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha.

❌ Desfalques: Casemiro, Mazraoui, Lisandro Martínez e Tyrell Malacia.
Dúvidas: -

Matheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League
Matheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

