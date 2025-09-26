Brentford x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Brentford e Manchester United terão os caminhos cruzados pela sexta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (27), às 08h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Imprensa espanhola se rende a astro do Palmeiras: ‘Cala bocas e mira Copa do Mundo’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Astro do PSG ficará fora do jogo contra o Barcelona na Champions
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
‘Matador de gigantes’, diz jornal espanhol sobre clube da Libertadores
Futebol Internacional26/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Brentford 🐝
O Brentford lida com dificuldades após algumas saídas durante a última janela de transferências. Na 17ª colocação da Premier League, a equipe soma apenas quatro pontos, sendo uma vitória, um empate e três derrotas.
Manchester United 👹
Do outro lado, o Manchester United vem de vitória importante por 2 a 1 no clássico contra o Chelsea. Os Red Devils somam sete pontos, figurando na 11ª colocação, com dois pontos a menos que o G5.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Brentford e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Man United
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Brentford (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts, Matt Wilkes e Ben Toner (quarto árbitro)
📺 VAR: Andy Madley (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Lewis-Potter, Collins, Pinnock, van den Berg e Kayode; Henderson, Damsgaard e Yarmolyuk; Igor Thiago e Schade.
❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Paris Maghoma.
❓ Dúvidas: Reiss Nelson.
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Bayindir; Maguire, de Ligt e Luke Shaw; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Ugarte e Mazraoui; Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha.
❌ Desfalques: Casemiro, Mazraoui, Lisandro Martínez e Tyrell Malacia.
❓ Dúvidas: -
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias