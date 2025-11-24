Manchester City x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela quinta rodada da fase de liga
Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão da TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Manchester City chega ao confronto após alternar desempenhos entre as competições que disputa. A equipe ainda oscila na Premier League, onde a derrota para o Newcastle resultou em perda de posições na tabela, mas mantém sequência sólida na Champions League. No torneio continental, soma 10 pontos, segue invicta e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund.
O Bayer Leverkusen inicia o duelo em fase de recuperação. A equipe vinha de três partidas sem vencer no início da temporada, mas a vitória sobre o Benfica, fora de casa, marcou a virada do momento. Depois do resultado, o time construiu sequência positiva com o 6 a 0 aplicado no Heidenheim e o triunfo por 3 a 1 diante do Wolfsburg. Ainda distante das primeiras posições da liga, a equipe apresenta sinais de retomada e maior confiança.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Bayer Leverkusen
5ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: João Pinheiro (Portugal)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (Portugal), Luciano Maia (Portugal) e João Gonçalves (Portugal)
📺 VAR: Tiago Martins (Portugal)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
NikiDonnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Savinho, Reijnders, Phil Foden e Jeremy Doku; Erling Haaland.
Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Mark Flekken; Belocian, Loic Badé e Quansah; Tella, Ibrahim Maza, Aleix García e Álex Grimaldo; Malik Tillman e Ernest Poku; Patrik Schick.
