Eberechi Eze: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

O meia-atacante Eberechi Eze foi o principal nome da janela de transferências do Arsenal na temporada e o herói da goleada por 4 a 1 sobre o Tottenham. Com três gols no Dérbi do norte de Londres, o inglês não se consolidou apenas como um dos destaques dos Gunners, mas também representa uma história de resiliência. Confira a análise completa do Lance! sobre o jogador no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️
Nascido em Greenwich, Londres, Eze assinou com o Arsenal em agosto de 2025, em transferência avaliada em R$ 477 milhões, encerrando um processo de afirmação profissional e um sonho de infância. Formado inicialmente nas categorias de base dos Gunners, o jogador foi dispensado do clube aos 13 anos, defendeu Fulham, Reading e Millwall até chegar no Queens Park Rangers.
No QPR, Eberechi Eze estreou profissionalmente em 2016, aos 18 anos, onde acumulou experiência e sequência de jogos, passando também por empréstimo ao Wycombe Wanderers para adquirir ritmo de competição. Durante sua passagem no Queens Park Rangers, na segunda divisão inglesa, o meia inglês mostrou evolução técnica, que o tornou alvo de clubes da elite do país.
Em 2020, Eze foi contratado pelo Crystal Palace e transformou-se em titular da equipe. Até sua saída do clube, disputou 169 partidas pelo Palace, marcou 40 gols e deu 28 assistências. Nesse período, tornou-se peça recorrente nas decisões dos Eagles e ajudou a equipe a conquistar o título da Copa da Inglaterra 2024/25 com gol na final, e a Supercopa da Inglaterra no início da temporada seguinte.
Depois de fazer história no Crystal Palace, foi hora de alçar voos mais altos. Eze voltou para casa em agosto deste ano, quando acertou com o Arsenal após ter sido dispensado da base 14 anos atrás. O alto investimento dos Gunners é justificado pela capacidade de criação e finalização em espaços reduzidos do jogador, além de repertório em bolas paradas - ponto forte do time de Mikel Arteta.
Apesar de apresentar uma história de superação e diversos desafios na carreira, Eberechi Eze não pode ser classificado como "craque", comparado com outros grandes nomes do futebol europeu. Eze demonstrou qualidade, influência ofensiva e evolução no Crystal Palace, mas sua performance ainda não alcançou o patamar de constância elevada e seu alto rendimento é concentrado em fases específicas.
Antes da chegada ao Arsenal, Eze atuou majoritariamente por equipes de meio de tabela na Premier League. Agora na seleção inglesa e em um clube com exigência de altíssimo nível, o jogador de 27 anos precisará mostrar protagonismo em competições europeias ou em grandes campanhas internacionais.
Eze possui um pacote de atributos técnicos elevados e que o sustentam como um jogador de muito potencial, mas não o coloca automaticamente no patamar de craque antes de mostrar alto nível no Arsenal. O hat-trick no clássico contra o Tottenham é só o início de um histórico de impacto em jogos de alta pressão.
