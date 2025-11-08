Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações ao jogo de La Liga

Celta vem de oito jogos sem perder, ocupando a 12ª posição com 13 pontos.

Celta de Vigo enfrenta o Barcelona no dia 9 de novembro às 17h.

Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam neste domingo (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo (ESP), pela 12ª rodada da LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

Ficha do jogo CEL BAR 12ª rodada La Liga Data e Hora domingo, 9 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Estádio Abanca-Balaídos, Vigo Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Celta de Vigo

O Celta de Vigo chega para o confronto em alta, já que vive uma sequência de oito jogos sem perder. A última derrota da equipe de Claudio Giráldez foi em setembro, para o Elche. Apesar da invencibilidade, o time já soma sete empates e 11 rodadas de La Liga até aqui, além de dois triunfos e dois reveses, ocupando a 12ª posição, com 13 pontos conquistados.

Barcelona

Já o Barcelona vem de um empate em 3 a 3 com o Club Brugge, fora de casa, pela Champions League. Em La Liga, o Barça vem de uma vitória sobre o Elche e segue na caça do líder Real Madrid. Para enfrentar o Celta, Hansi Flick não poderá contar com Eric Garcia, que quebrou o nariz, e Pedri, que trata uma lesão muscular.

Yamal e Fermín comemorando o gol do Barcelona (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Celta de Vigo x Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Celta de Vigo 🆚 Barcelona

La Liga

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo

👁️ Onde assistir: Disney+

🕴️ Arbitragem: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)

Villar, Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso; Carreira, Sotelo, Moriba e Mingueza; Jutgla, Iglesias e Zaragoza.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Baldé; Casadó, Fermin e De Jong; Lamine Yamal, Ferran Torres e Rashford.

❌ Desfalques: Pedri e Eric Garcia.

