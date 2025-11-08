Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações ao jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido por La Liga
Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam neste domingo (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo (ESP), pela 12ª rodada da LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Ficha do jogo
Celta de Vigo
O Celta de Vigo chega para o confronto em alta, já que vive uma sequência de oito jogos sem perder. A última derrota da equipe de Claudio Giráldez foi em setembro, para o Elche. Apesar da invencibilidade, o time já soma sete empates e 11 rodadas de La Liga até aqui, além de dois triunfos e dois reveses, ocupando a 12ª posição, com 13 pontos conquistados.
Barcelona
Já o Barcelona vem de um empate em 3 a 3 com o Club Brugge, fora de casa, pela Champions League. Em La Liga, o Barça vem de uma vitória sobre o Elche e segue na caça do líder Real Madrid. Para enfrentar o Celta, Hansi Flick não poderá contar com Eric Garcia, que quebrou o nariz, e Pedri, que trata uma lesão muscular.
Tudo sobre o jogo entre Celta de Vigo x Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Celta de Vigo 🆚 Barcelona
La Liga
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️ Arbitragem: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)
Villar, Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso; Carreira, Sotelo, Moriba e Mingueza; Jutgla, Iglesias e Zaragoza.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Baldé; Casadó, Fermin e De Jong; Lamine Yamal, Ferran Torres e Rashford.
❌ Desfalques: Pedri e Eric Garcia.
