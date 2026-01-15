Ingressos de Ceará x Iguatu estão à venda: veja preços e onde comprar
Times duelam no sábado (17), pelo Campeonato Cearense
Ceará e Iguatu duelam no sábado (17), no Estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.
Preços dos ingressos de Ceará x Iguatu
O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Iguatu. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:
- Azul (acesso pela Rua Marechal Deodoro): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Amarelo (acesso pela Rua Costa Sousa): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Laranja (acesso pela Rua Paulino Nogueira): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Visitante: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
A venda física acontece nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.
Nas compras feitas pelo site, somente será possível efetuar o cancelamento para a aquisição de um novo ingresso, sem trocas.
Prévia do jogo: Ceará x Iguatu
O Ceará soma seis pontos em dois jogos no Campeonato Cearense. No último jogo, o Alvinegro superou o Maranguape por 1 a 0.
O Quixadá, em dois jogos, fez quatro pontos. No compromisso mais recente, a equipe empatou em 0 a 0 com o Tirol.
Como chegar à Arena Castelão?
A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.
O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.
O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.
