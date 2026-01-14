Vina volta a marcar e Ceará vence o Maranguape pelo Cearense

O Ceará venceu o Maranguape por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Vina, na reta final do jogo, fez o gol do Alvinegro.

Com isso, o Vovô é o primeiro colocado no Grupo B, com seis pontos e classificação já garantida. O Maranguape, que tem três pontos, está em quarto lugar.

Alvinegro triunfa com gol no fim

O Ceará promoveu, nesta quarta-feira (14), a estreia do seu time titular em 2026. A escalação contou com diversas saídas em relação à última temporada, o que aconteceu por conta do rebaixamento para a Série B.

O Vovô atacou o Maranguape desde o começo da partida. Pedro Henrique teve ótima chance ao ser acionado por Vina, mas Otávio defendeu o chute do atacante. Depois, Fernandinho finalizou e mandou por cima da meta.

Dominante, o Ceará continuou pressionando o rival. Pedro Gilmar subiu em escanteio e cabeceou para fora. Lucas Lima, após cruzamento de Vina, desviou à direita do gol. Assim, os times foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.

Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Kaue Da Silva/Agência F8/Gazeta Press)

A equipe de Porangabuçu continuou na pressão no 2º tempo. Rafael Ramos teve chance pela direita, mas mandou longe do gol. Pouco depois, Lucca recebeu cruzamento de Fernando na área e cabeceou para fora.

O gol do alvinegro saiu na reta final da partida. Matheus Araújo fez boa jogada, chutou e Otávio defendeu. Vina, no rebote, balançou as redes e marcou pela primeira vez desde o seu retorno ao clube.

Mesmo em desvantagem, o Maranguape não teve tempo de pressionar pelo empate. Com isso, o Ceará venceu a partida no Presidente Vargas e já garantiu a classificação à próxima fase do Campeonato Cearense.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 MARANGUAPE

CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14/01/2026 - 21h30

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Vina aos 44 min do 2º T (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Gilmar (CEA); Luiz Hyago, Ronald (MAR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar (CE) e Marcondes Simão (CE)

CEARÁ (Técnico: Mozart)

Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo (Richardson), Lucas Lima (Dieguinho) e Vina; Pedro Henrique (Matheus Araújo), Lucca e Fernandinho (Giulio).

MARANGUAPE (Técnico: João Neto)

Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Luis Hyago (Lucas Paccu); Ronald (Pedrinho), Lessim e Luis Guilherme (Nailton); Clodô, Felipe Hulk (Adilton) e Alexandro.