Vina se emociona e cita queda do Ceará: 'É pedir desculpas'

O Ceará venceu o Maranguape por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (14), no Estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Vina, autor do gol, falou a respeito do rebaixamento sofrido pelo Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— É pedir desculpas ao nosso torcedor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sumi. Tive que tirar um tempo para mim, para a minha família. Foi difícil, acho que ninguém esperava o que aconteceu. Mas é continuar trabalhando. Deus não dá uma cruz maior do que a que a gente pode carregar. Estar aqui hoje é um grande privilégio, uma grande honra. Sempre deixei claro isso - disse o meio-campista.

— A gente sabe que às vezes acontecem coisas que não dá para acreditar. Deus quis assim. Sei que não faltou da minha parte esforço, dedicação. Mas futebol nem sempre se tem vitórias. Mas como falei, é uma página virada. O pessoal que ficou, o pessoal que chegou... O Mozart, que está começando a fazer o novo trabalho dele. Veio para agregar muito. Que a gente possa se fortalecer. A gente sabe que é momento de reconquistar o nosso torcedor - destacou Vina.

continua após a publicidade

➡️ Vina volta a marcar e Ceará vence o Maranguape pelo Cearense

Vina na partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Em campo, o Alvinegro pressionou o Maranguape desde o início. O clube perdeu chances ao longo dos dois tempos e só conseguiu o gol do triunfo na reta final. Matheus Araújo chutou, o goleiro Otávio deu rebote e Vina apareceu para balançar as redes.

O resultado positivo classificou o Ceará de forma antecipada à próxima fase do Campeonato Cearense. Restam ainda dois jogos para o time de Mozart nesta etapa.

continua após a publicidade

➡️ Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário

Reforços no Ceará

O Ceará anunciou diversas saídas desde que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos atletas que estavam emprestados não ficaram no clube porque a situação financeira não viabilizou as compras.

Um nome que continuou na equipe foi o de Vinicius Zanocelo, adquirido junto ao Santos. O volante representou um dos melhores reforços alvinegros na temporada passada.

➡️ Ceará anuncia a contratação de goleiro ex-Grêmio

O goleiro Jorge, os laterais Alex Silva e Fernando e o meia-atacante Juan Alano também foram contratados pelo Vovô para 2026.