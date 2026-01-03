Ceará x Olímpico: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Times se enfrentam pela primeira rodada
Ceará e Olímpico-SE se enfrentam neste sábado (3), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP). O confronto, válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão da Xsports.
O Alvinegro está no Grupo 6 da competição. Carajás e Grêmio Prudente completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.
Ficha do jogo
O Ceará enfrentará o Carajás na próxima rodada da competição. O Olímpico, por sua vez, jogará contra o Grêmio Prudente.
Ceará na Copinha 2026
30 jogadores foram relacionados para a competição. Dez nomes foram cortados em relação à lista inicial de inscritos para o torneio. O embarque aconteceu na tarde da última sexta-feira (2) e, pela noite, o grupo fez um treino de apronto. Entre os atletas, há destaques como Melk e Gabriel Amaral.
O Vovô será comandado por Mateus Oliveira, que terá o apoio de Marcelo Galdino como auxiliar técnico, Floriano Peixoto como preparador físico e Rafael Ferreira como preparador de goleiros.
Ao disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, o Alvinegro caiu para o Vasco na terceira fase. Assim, a equipe buscará superar o retrospecto da edição anterior.
➡️ Ceará encerra preparação para estreia na Copinha; veja relacionados
Confira as informações do jogo entre Ceará x Olímpico-SE
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X OLÍMPICO-SE
COPINHA - 1ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)
📺 Onde assistir: Xsports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Danilo Ricardo Salgado (SP)
🚩 Assistentes: Hiago Luiz Ferreira de Souza (SP) e Edilson David Neves (SP)
