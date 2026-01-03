menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará encerra preparação para estreia na Copinha; veja relacionados

Duelo contra o Olímpico-SE acontecerá neste sábado

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 03/01/2026
07:00
O Ceará já desembarcou para a disputa da Copinha (Foto: divulgação/Ceará SC)
imagem cameraO Ceará já desembarcou para a disputa da Copinha (Foto: divulgação/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará encerrou a sua preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá neste sábado (3), diante do Olímpico-SE. O clube já divulgou a lista de atletas relacionados para a Copinha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Dez nomes foram cortados em relação à lista inicial de inscritos para o torneio. O embarque aconteceu na tarde da última sexta-feira (2) e, pela noite, o grupo fez um treino de apronto.

Grêmio Prudente-SP e Carajás-PA também estão com o Vovô no Grupo 6, sediado em Presidente Prudente. A estreia diante do Olímpico-SE, às 19h30 (de Brasília) deste sábado, acontecerá no Estádio Prudentão.

continua após a publicidade

➡️ Lateral se despede do Ceará e volta a clube de Portugal

Melk, meio-campista do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Melk, meio-campista do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Vovô será comandado por Mateus Oliveira, que terá o apoio de Marcelo Galdino como auxiliar técnico, Floriano Peixoto como preparador físico e Rafael Ferreira como preparador de goleiros.

➡️ Zagueiro deixa o Ceará após fim de empréstimo e retorna ao Bahia

Confira abaixo os relacionados pelo Ceará na Copinha:

Kaiky Cabral (2008)
Juliano Riquelme (2007)
Pedro Ryan (2008)
Kerlon (2007)
Adriano Bispo (2005)
Chicorel (2007)
Deivid (2005)
Welington Lucas (2007)
Guilherme Silveira (2006)
Alvaro Kayo (2008)
Bruninho (2007)
Wallace Luan (2008)
Felipe Leite (2008)
Bruno Gigante (2008)
Gustavo Bolinha (2008)
Lucas Carvalho (2007)
Kayo Victor (2006)
Zé Antonio (2008)
Ryan Gabriel (2008)
Marcos Vinicius (2008)
João Pegoraro (2008)
Brayan Marcos (2007)
Caio (2007)
Vinicius Uchella (2006)
Gabriel Carpina (2008)
Pedro Esli (2007)
Rian Patric (2006)
Enzo Lodovico (2006)
Gabriel Amaral (2006)
Melk (2006)

continua após a publicidade

Veja a comissão técnica do Ceará na Copinha:

Técnico: Mateus Oliveira
Auxiliar técnico: Marcelo Galdino
Preparador físico: Floriano David
Preparador de goleiros: Rafael Ferreira
Analista de desempenho: Leonardo Magalhães
Fisioterapeuta: Joaquim Sales
Roupeiro: Sérgio Marques

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias