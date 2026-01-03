Ceará encerra preparação para estreia na Copinha; veja relacionados
Duelo contra o Olímpico-SE acontecerá neste sábado
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará encerrou a sua preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá neste sábado (3), diante do Olímpico-SE. O clube já divulgou a lista de atletas relacionados para a Copinha.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Dez nomes foram cortados em relação à lista inicial de inscritos para o torneio. O embarque aconteceu na tarde da última sexta-feira (2) e, pela noite, o grupo fez um treino de apronto.
Grêmio Prudente-SP e Carajás-PA também estão com o Vovô no Grupo 6, sediado em Presidente Prudente. A estreia diante do Olímpico-SE, às 19h30 (de Brasília) deste sábado, acontecerá no Estádio Prudentão.
➡️ Lateral se despede do Ceará e volta a clube de Portugal
O Vovô será comandado por Mateus Oliveira, que terá o apoio de Marcelo Galdino como auxiliar técnico, Floriano Peixoto como preparador físico e Rafael Ferreira como preparador de goleiros.
➡️ Zagueiro deixa o Ceará após fim de empréstimo e retorna ao Bahia
Confira abaixo os relacionados pelo Ceará na Copinha:
Kaiky Cabral (2008)
Juliano Riquelme (2007)
Pedro Ryan (2008)
Kerlon (2007)
Adriano Bispo (2005)
Chicorel (2007)
Deivid (2005)
Welington Lucas (2007)
Guilherme Silveira (2006)
Alvaro Kayo (2008)
Bruninho (2007)
Wallace Luan (2008)
Felipe Leite (2008)
Bruno Gigante (2008)
Gustavo Bolinha (2008)
Lucas Carvalho (2007)
Kayo Victor (2006)
Zé Antonio (2008)
Ryan Gabriel (2008)
Marcos Vinicius (2008)
João Pegoraro (2008)
Brayan Marcos (2007)
Caio (2007)
Vinicius Uchella (2006)
Gabriel Carpina (2008)
Pedro Esli (2007)
Rian Patric (2006)
Enzo Lodovico (2006)
Gabriel Amaral (2006)
Melk (2006)
Veja a comissão técnica do Ceará na Copinha:
Técnico: Mateus Oliveira
Auxiliar técnico: Marcelo Galdino
Preparador físico: Floriano David
Preparador de goleiros: Rafael Ferreira
Analista de desempenho: Leonardo Magalhães
Fisioterapeuta: Joaquim Sales
Roupeiro: Sérgio Marques
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias