Ceará e Maranguape se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, sendo essa a sua estreia no ano. O Maranguape, em duas partidas na competição, perdeu para o Iguatu por 2 a 0 e superou o Tirol por 1 a 0.

Ficha do jogo CEA MAR 3ª rodada Campeonato Cearense Data e Hora Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Rodrigues Júnior (CE) Assistentes Renan Aguiar (CE) e Marcondes Simão (CE) Var - Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

O Ceará está em terceiro lugar no Grupo B, com três pontos. O Maranguape, que tem a mesma pontuação, é o quarto colocado da chave.

Histórico do confronto

Ceará e Maranguape já se enfrentaram 26 vezes na história, com 14 vitórias para o Vovô, quatro para o Alviverde e oito empates.

Após uma estreia com um time de jogadores da base, o Alvinegro terá o time titular em campo. Assim, Mozart comandará a equipe pela primeira vez.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

MARANGUAPE: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Mael e Nailton; Antonio Wellerson, Lucas e Ronald; Clodô, Felipe e Luis Guilherme. Técnico: João Neto.