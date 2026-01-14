Ceará x Maranguape: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Times duelam pela 3ª rodada do Estadual
Ceará e Maranguape se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, sendo essa a sua estreia no ano. O Maranguape, em duas partidas na competição, perdeu para o Iguatu por 2 a 0 e superou o Tirol por 1 a 0.
Ficha do jogo
O Ceará está em terceiro lugar no Grupo B, com três pontos. O Maranguape, que tem a mesma pontuação, é o quarto colocado da chave.
Histórico do confronto
Ceará e Maranguape já se enfrentaram 26 vezes na história, com 14 vitórias para o Vovô, quatro para o Alviverde e oito empates.
Após uma estreia com um time de jogadores da base, o Alvinegro terá o time titular em campo. Assim, Mozart comandará a equipe pela primeira vez.
Confira as informações do jogo entre Ceará x Maranguape
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X MARANGUAPE
CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar (CE) e Marcondes Simão (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
MARANGUAPE: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Mael e Nailton; Antonio Wellerson, Lucas e Ronald; Clodô, Felipe e Luis Guilherme. Técnico: João Neto.
