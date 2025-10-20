menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário

Confira as próximas partidas do Vovô e fique por dentro da agenda atualizada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/10/2025
17:27
Partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lance! apresenta todos os detalhes do calendário do Ceará na temporada 2025, com datas e horários dos próximos jogos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

PRÓXIMOS JOGOS DO CEARÁ - DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS DE 2025

Outubro

25/10/2025 - 16h - Atlético-MG x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 30)
29/10/2025 - 19h - Fluminense x Ceará (Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da rodada 12)

continua após a publicidade

Novembro

02/11/2025 - 16h - Ceará x Fluminense (Campeonato Brasileiro, rodada 31)
06/11/2025 - 20h - Ceará x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 32)
09/11/2025 - 16h - Corinthians x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 33)
19/11/2025 - a definir - Ceará x Internacional (Campeonato Brasileiro, rodada 34)
23/11/2025 - a definir - Mirassol x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 35)
30/11/2025 - a definir - Ceará x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro, rodada 36)

Dezembro

03/12/2025 - a definir - Flamengo x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 37)
07/12/2025 - a definir - Ceará x Palmeiras (Campeonato Brasileiro, rodada 38)

continua após a publicidade
Partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

➡️ Botafogo faz jogo eficaz e supera o Ceará pelo Brasileirão

Posição do Ceará na tabela do Brasileirão

O Ceará é o atual 13º colocado nesta Série A, com 35 pontos. O Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento, possui 28 pontos - sete a menos do que o Alvinegro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias