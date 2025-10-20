Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário
Confira as próximas partidas do Vovô e fique por dentro da agenda atualizada
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta todos os detalhes do calendário do Ceará na temporada 2025, com datas e horários dos próximos jogos.
Melhores momentos: Botafogo faz jogo eficaz e supera o Ceará pelo Brasileirão
Futebol Nacional
Zaga do Botafogo faz bom jogo e segura um Ceará pouco inspirado
Futebol Nacional
Ceará perde e pode ver distância para o Z4 da Série A cair
Ceará
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
PRÓXIMOS JOGOS DO CEARÁ - DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS DE 2025
Outubro
25/10/2025 - 16h - Atlético-MG x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 30)
29/10/2025 - 19h - Fluminense x Ceará (Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da rodada 12)
Novembro
02/11/2025 - 16h - Ceará x Fluminense (Campeonato Brasileiro, rodada 31)
06/11/2025 - 20h - Ceará x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 32)
09/11/2025 - 16h - Corinthians x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 33)
19/11/2025 - a definir - Ceará x Internacional (Campeonato Brasileiro, rodada 34)
23/11/2025 - a definir - Mirassol x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 35)
30/11/2025 - a definir - Ceará x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro, rodada 36)
Dezembro
03/12/2025 - a definir - Flamengo x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 37)
07/12/2025 - a definir - Ceará x Palmeiras (Campeonato Brasileiro, rodada 38)
➡️ Botafogo faz jogo eficaz e supera o Ceará pelo Brasileirão
Posição do Ceará na tabela do Brasileirão
O Ceará é o atual 13º colocado nesta Série A, com 35 pontos. O Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento, possui 28 pontos - sete a menos do que o Alvinegro.
- Matéria
- Mais Notícias