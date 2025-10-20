Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário

O Lance! apresenta todos os detalhes do calendário do Ceará na temporada 2025, com datas e horários dos próximos jogos.

PRÓXIMOS JOGOS DO CEARÁ - DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS DE 2025

Outubro

25/10/2025 - 16h - Atlético-MG x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 30)

29/10/2025 - 19h - Fluminense x Ceará (Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da rodada 12)

Novembro

02/11/2025 - 16h - Ceará x Fluminense (Campeonato Brasileiro, rodada 31)

06/11/2025 - 20h - Ceará x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 32)

09/11/2025 - 16h - Corinthians x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 33)

19/11/2025 - a definir - Ceará x Internacional (Campeonato Brasileiro, rodada 34)

23/11/2025 - a definir - Mirassol x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 35)

30/11/2025 - a definir - Ceará x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro, rodada 36)

Dezembro

03/12/2025 - a definir - Flamengo x Ceará (Campeonato Brasileiro, rodada 37)

07/12/2025 - a definir - Ceará x Palmeiras (Campeonato Brasileiro, rodada 38)

Partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Posição do Ceará na tabela do Brasileirão

O Ceará é o atual 13º colocado nesta Série A, com 35 pontos. O Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento, possui 28 pontos - sete a menos do que o Alvinegro.