Ceará anuncia a contratação de goleiro ex-Grêmio

O Ceará anunciou a contratação do goleiro Jorge, que estava no Grêmio em 2025. O vínculo, anunciado na noite desta segunda-feira (12), vai até o fim de 2027. O atleta já está treinando com o elenco do Alvinegro.

Jorge começou a sua carreira em clubes como Santa Cruz-RS, Avenida-RS e São Borja-RS. Após uma passagem pelo Itabuna-RS, o goleiro de 24 anos atuou pelo Glória-RS e pelo Gaúcho-RS.

O arqueiro foi destaque no último Campeonato Gaúcho, quando estava emprestado ao Pelotas-RS. Pouco depois, foi contratado pelo Grêmio em um vínculo de dois anos. Jorge não chegou a atuar com a camisa do Imortal.

Jorge é o novo goleiro do Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

— Eu fiquei muito feliz quando me contataram aqui do Ceará. Não pensei duas vezes em vir e vim, vim feliz, motivado para fazer meu melhor neste ano de 2026 e, se Deus quiser, conseguir trazer o Vozão para a primeira divisão, que é o lugar dele - disse o goleiro ao site oficial do clube.

Além de Jorge, o elenco do Vovô tem Bruno Ferreira e Richard no setor. O primeiro vem sendo o titular do time desde a temporada passada.

Titulares estarão presentes no próximo jogo

O Ceará voltará a campo na quarta-feira (14), contra o Maranguape, no Estádio Presidente Vargas. O duelo, primeiro de Mozart pelo Vovô, será também a estreia do elenco profissional em 2026.

O clube já iniciou a venda de ingressos para o jogo em questão. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física.

