Titulares do Ceará retornarão em partida contra o Maranguape

O Ceará enfrenta o Maranguape nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. O Alvinegro terá seu elenco titular à disposição para o duelo no Estádio Presidente Vargas.

Na estreia, diante do Floresta, o clube promoveu uma escalação com jogadores da base. O grupo foi comandado por Alison Henry, que treina o sub-20 do Ceará. O atacante Enzo Lodovico marcou o tento da vitória por 1 a 0.

Já nesta quarta-feira, o técnico Mozart fará a sua estreia pela equipe. O profissional foi campeão da última Série B com o Coritiba e chegou para ser o substituto de Léo Condé, que não teve o seu contrato renovado.

Jorge, novo goleiro do Ceará, durante treino (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Entre "veteranos" e possíveis novidades no time, Mozart terá a oportunidade de testar vários nomes ao longo do Estadual. Utilizar jogadores da base também é uma opção, já que o orçamento para contratações foi afetado pelo rebaixamento.

A Série B, principal objetivo do Vovô no ano, terá início somente em março. A equipe já estabeleceu a meta de conquistar o acesso na competição.

Reforços no Ceará

O Ceará anunciou diversas saídas desde que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos atletas que estavam emprestados não ficaram no clube porque a situação financeira não viabilizou as compras.

Um nome que continuou na equipe foi o de Vinicius Zanocelo, adquirido junto ao Santos. O volante representou um dos melhores reforços alvinegros na temporada passada.

O goleiro Jorge, os laterais Alex Silva e Fernando e o meia-atacante Juan Alano também foram contratados pelo Vovô para 2026.