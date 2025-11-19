Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela 34ª rodada
Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
Em seu último compromisso, o Ceará visitou o Corinthians e triunfou por 1 a 0. O Internacional, na mesma rodada, recebeu o Bahia e empatou em 2 a 2.
O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 42 pontos. O Internacional está em 15º lugar, tendo 37 pontos.
Ceará e Internacional já se enfrentaram 27 vezes, com oito vitórias para o Vovô, dez para o Colorado e nove empates.
São 14 jogos em solo cearense: cinco triunfos dos mandantes, dois dos visitantes e sete igualdades. O último encontro nessas condições ocorreu pela Série A de 2022 - os times empataram em 1 a 1.
CEARÁ X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
INTERNACIONAL: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho (Bruno Henrique ou Juninho), Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.
