imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela 34ª rodada

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 19/11/2025
21:30
Ceará e Internacional se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Em seu último compromisso, o Ceará visitou o Corinthians e triunfou por 1 a 0. O Internacional, na mesma rodada, recebeu o Bahia e empatou em 2 a 2.

Ficha do jogo

CEA
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
34ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 42 pontos. O Internacional está em 15º lugar, tendo 37 pontos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e Internacional já se enfrentaram 27 vezes, com oito vitórias para o Vovô, dez para o Colorado e nove empates.

São 14 jogos em solo cearense: cinco triunfos dos mandantes, dois dos visitantes e sete igualdades. O último encontro nessas condições ocorreu pela Série A de 2022 - os times empataram em 1 a 1.

Partida entre Internacional e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Confira as informações do jogo entre Ceará x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

INTERNACIONAL: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho (Bruno Henrique ou Juninho), Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

