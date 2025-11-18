Internacional defende invencibilidade contra o Ceará; veja

Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (20), na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A. O embate terá início às 21h30 (de Brasília). Os mandantes possuem a vantagem em casa, mas os visitantes defenderão uma sequência invicta de anos.

O Internacional tem uma invencibilidade de sete jogos no confronto: quatro vitórias e três empates. O Vovô não supera os gaúchos desde 2019, em um 2 a 0 pela Série A.

Apesar disso, a vantagem em solo cearense é dos mandantes. São 14 duelos, com cinco vitórias do Ceará, duas do Internacional e sete empates. O último encontro, que já tem mais de três anos, ocorreu pela Série A de 2022 - os times empataram em 1 a 1.

Considerando o retrospecto total, a vantagem passa a ser dos gaúchos. Em 27 partidas, aconteceram oito triunfos do Vovô, dez do Colorado e nove empates.

Partida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão 2022 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

No 1º turno deste Brasileirão, em partida que aconteceu no Beira-Rio, o Internacional superou o Ceará por 1 a 0. O meio-campista Alan Patrick marcou o gol do jogo.

Momentos de Ceará e Internacional

O Ceará, que conseguiu abrir certa distância da zona de rebaixamento, trava uma briga por vaga na Copa Sul-Americana. O Internacional, por sua vez, tenta se afastar do Z4.

O Vovô está em 12º lugar na tabela, com 42 pontos. Na última rodada, a equipe visitou o Corinthians e venceu por 1 a 0. Já o Colorado é o 15º colocado no torneio, com 37 pontos. Em seu jogo mais recente, o clube recebeu o Bahia e empatou por 2 a 2.