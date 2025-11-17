Ceará encaminha permanência e aumenta chances de Sul-Americana
Time é o 12º colocado neste Brasileirão
Vindo de vitória no Brasileirão, o Ceará atingiu 42 pontos e encaminhou consideravelmente a sua permanência no campeonato nacional. De olho em uma vaga na Copa Sul-Americana, o próximo confronto do Alvinegro será na quinta-feira (20), contra o Internacional, na Arena Castelão.
A baixa possibilidade de queda está em 0,37%, como aponta o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, os 42 pontos colocam o Vovô na 12ª posição do torneio nacional.
O grande foco passou a ser a Sul-Americana, o que marcaria um retorno alvinegro às competições internacionais. A UFMG relata que o Ceará tem 75% de chances de se classificar para o campeonato. O Vovô não atua na Sula desde 2022, ano no qual foi rebaixado para a Série B.
Falando em palcos internacionais, a equipe ainda possui remotas chances de classificação para a Copa Libertadores nas contas da UFMG: 0,28%. As possibilidades podem ser maiores em caso de G8 - tal fator depende de quem vencerá a Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão nas semifinais.
Depois de receber o Colorado, a sequência do time de Léo Condé no Brasileirão será contra os atuais integrantes do G4: Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).
Próximo jogo do Ceará
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o Ceará voltará a campo na quinta-feira (20), em casa, contra o Internacional. A partida pela 34ª rodada do Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).
