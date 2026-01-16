menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Iguatu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Times duelam pela 4ª rodada do Estadual

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 16/01/2026
16:30
Ceará e Iguatu se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
Ceará e Iguatu se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Mais Notícias

Ceará e Iguatu se enfrentam neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).

O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape, sendo esse o segundo jogo no ano. O Iguatu, por outro lado, empatou em 0 a 0 com o Tirol na última partida.

Ficha do jogo

CEA
Escudo Iguatu
IGU
4ª rodada
Campeonato Cearense
Data e Hora
Sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Rejane Caetano da Silva (CE)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
Var
-
Onde assistir
Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

O Ceará está em primeiro lugar no Grupo B, com seis pontos. O Iguatu, que tem quatro pontos, é o segundo colocado da chave.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e Iguatu já se enfrentaram oito vezes na história, com três vitórias para o Vovô, duas para o Azulão e três empates.

Em seu primeiro jogo com os titulares em campo, o Alvinegro venceu o Maranguape por 1 a 0. Vina, nos minutos finais, marcou o gol da primeira vitória de Mozart no clube.

Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

➡️ Ingressos de Ceará x Iguatu estão à venda: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Ceará x Iguatu

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X IGUATU
CAMPEONATO CEARENSE - 4ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Victor Salvador, Diguinho, Max Oliveira e Talisson; Cássio Bruno, Rogerio, Jeffinho e Tiaguinho; Matheus Lima. Técnico: Washington Luiz.

circulo com pontos dentroTudo sobre

