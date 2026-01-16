Ceará e Iguatu se enfrentam neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).

continua após a publicidade

O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape, sendo esse o segundo jogo no ano. O Iguatu, por outro lado, empatou em 0 a 0 com o Tirol na última partida.

Ficha do jogo CEA IGU 4ª rodada Campeonato Cearense Data e Hora Sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Rejane Caetano da Silva (CE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE) Var - Onde assistir Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

O Ceará está em primeiro lugar no Grupo B, com seis pontos. O Iguatu, que tem quatro pontos, é o segundo colocado da chave.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e Iguatu já se enfrentaram oito vezes na história, com três vitórias para o Vovô, duas para o Azulão e três empates.

Em seu primeiro jogo com os titulares em campo, o Alvinegro venceu o Maranguape por 1 a 0. Vina, nos minutos finais, marcou o gol da primeira vitória de Mozart no clube.

continua após a publicidade

Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

➡️ Ingressos de Ceará x Iguatu estão à venda: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Ceará x Iguatu

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X IGUATU

CAMPEONATO CEARENSE - 4ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

continua após a publicidade

IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Victor Salvador, Diguinho, Max Oliveira e Talisson; Cássio Bruno, Rogerio, Jeffinho e Tiaguinho; Matheus Lima. Técnico: Washington Luiz.