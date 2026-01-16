Ceará x Iguatu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Times duelam pela 4ª rodada do Estadual
Ceará e Iguatu se enfrentam neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).
O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape, sendo esse o segundo jogo no ano. O Iguatu, por outro lado, empatou em 0 a 0 com o Tirol na última partida.
Ficha do jogo
O Ceará está em primeiro lugar no Grupo B, com seis pontos. O Iguatu, que tem quatro pontos, é o segundo colocado da chave.
Histórico do confronto
Ceará e Iguatu já se enfrentaram oito vezes na história, com três vitórias para o Vovô, duas para o Azulão e três empates.
Em seu primeiro jogo com os titulares em campo, o Alvinegro venceu o Maranguape por 1 a 0. Vina, nos minutos finais, marcou o gol da primeira vitória de Mozart no clube.
Confira as informações do jogo entre Ceará x Iguatu
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X IGUATU
CAMPEONATO CEARENSE - 4ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
IGUATU: Zé Rafael; Biel Potiguar, Victor Salvador, Diguinho, Max Oliveira e Talisson; Cássio Bruno, Rogerio, Jeffinho e Tiaguinho; Matheus Lima. Técnico: Washington Luiz.
