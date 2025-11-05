Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

Em seu último compromisso, o Ceará recebeu o Fluminense e triunfou por 2 a 0. O Fortaleza, na mesma rodada, visitou o Santos e empatou em 1 a 1.

32ª rodada Brasileirão

O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 38 pontos. O Fortaleza está em 18º lugar, tendo 28 pontos.

Histórico do confronto

Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 19 vezes na história do Campeonato Brasileiro, com 11 vitórias para o Vovô, quatro para o Leão e quatro empates.

O Alvinegro acumula uma invencibilidade de nove partidas diante do rival. O Tricolor não sai vitorioso no embate desde 2023, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FORTALEZA

BRASILEIRÃO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.