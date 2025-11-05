Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Rivais se enfrentam pela 32ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Confronto entre Ceará e Fortaleza tem tabu de mais de dois anos
Futebol Nacional04/11/2025
- Futebol Nacional
Ingressos de Ceará x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar
Futebol Nacional03/11/2025
- Futebol Nacional
Ceará e Fortaleza duelam com objetivos diferentes no Brasileirão
Futebol Nacional05/11/2025
➡️ Clique para assistir no Premiere
Em seu último compromisso, o Ceará recebeu o Fluminense e triunfou por 2 a 0. O Fortaleza, na mesma rodada, visitou o Santos e empatou em 1 a 1.
Ficha do jogo
O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 38 pontos. O Fortaleza está em 18º lugar, tendo 28 pontos.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Histórico do confronto
Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 19 vezes na história do Campeonato Brasileiro, com 11 vitórias para o Vovô, quatro para o Leão e quatro empates.
O Alvinegro acumula uma invencibilidade de nove partidas diante do rival. O Tricolor não sai vitorioso no embate desde 2023, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Confira as informações do jogo entre Ceará x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
BRASILEIRÃO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro de 2025, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
- Matéria
- Mais Notícias