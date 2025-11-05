menu hamburguer
Onde Assistir

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Rivais se enfrentam pela 32ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 05/11/2025
20:00
Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Em seu último compromisso, o Ceará recebeu o Fluminense e triunfou por 2 a 0. O Fortaleza, na mesma rodada, visitou o Santos e empatou em 1 a 1.

Ficha do jogo

CEA
FOR
32ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Quinta-feira, 6 de novembro de 2025, às 20h (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

O Ceará é o 12º colocado na tabela do torneio, com 38 pontos. O Fortaleza está em 18º lugar, tendo 28 pontos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Histórico do confronto

Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 19 vezes na história do Campeonato Brasileiro, com 11 vitórias para o Vovô, quatro para o Leão e quatro empates.

O Alvinegro acumula uma invencibilidade de nove partidas diante do rival. O Tricolor não sai vitorioso no embate desde 2023, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Confira as informações do jogo entre Ceará x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
BRASILEIRÃO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro de 2025, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias