Ceará e Fortaleza duelam com objetivos diferentes no Brasileirão

Clássico será realizado nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 05/11/2025
18:32
Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraPartida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e Fortaleza medirão forças nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, valendo pela 32ª rodada da Série A. O último Clássico-Rei do ano será decisivo para as duas equipes, que possuem ambições distintas no campeonato.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará vem de vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o que afastou o clube da briga contra o rebaixamento. Um novo resultado positivo seria essencial para manter o Alvinegro na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana.

A equipe de Léo Condé terá o retrospecto recente a seu favor, defendendo uma invencibilidade de nove partidas contra o rival. No 1º turno, um gol de Galeano deu a vitória por 1 a 0 para o Ceará - o técnico Juan Pablo Vojvoda foi demitido após o resultado.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)
Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

O Fortaleza de Martín Palermo, por sua vez, vive uma situação mais difícil. O time está na zona de rebaixamento e precisa de um resultado positivo para não se distanciar do Santos, primeiro clube fora do Z4. Na última rodada, Peixe e Leão ficaram no 1 a 1.

Assim, considerando o cenário vivido pelos rivais, esse Clássico-Rei ganhou ainda mais importância. O duelo entre alvinegros e tricolores terá início às 20h (de Brasília).

➡️ Confronto entre Ceará e Fortaleza tem tabu de mais de dois anos

Momentos de Ceará e Fortaleza

Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o Ceará é o 12º colocado nesta Série A, com 38 pontos conquistados.

O Fortaleza, que trava uma briga contra o rebaixamento, empatou com o Santos por 1 a 1 na última rodada. O time está em 18º lugar, com 28 pontos.

