Confronto entre Ceará e Fortaleza tem tabu de mais de dois anos

Ceará e Fortaleza duelam nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. Sendo uma das principais rivalidades do futebol brasileiro, o Clássico-Rei possui hoje um tabu que já dura mais de dois anos.

Isso porque o Fortaleza não supera o rival desde o dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Com o triunfo por 2 a 1 e o empate em 2 a 2 na volta, o Tricolor sagrou-se pentacampeão estadual.

Aconteceram nove partidas desde então, com quatro vitórias do Ceará e cinco empates. Foram sete jogos no Estadual, um na Copa do Nordeste e um no Brasileirão deste ano - o Alvinegro venceu por 1 a 0 e viu o técnico Juan Pablo Vojvoda ser demitido na sequência.

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Anteriormente, a dupla cearense esteve junta na Série A entre 2019 e 2022. O período registrou seis vitórias do Ceará e duas do Fortaleza.

Como já é recorrente no Estadual, Ceará e Fortaleza integraram as decisões em 2024 e em 2025. Na temporada passada, o Alvinegro levou a melhor nos pênaltis após igualdades em 0 a 0 e 1 a 1. Neste ano, o Vovô triunfou por 1 a 0 na ida e empatou em 1 a 1 na volta, ficando com o bicampeonato.

Momentos de Ceará e Fortaleza

Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o Ceará é o 12º colocado nesta Série A, com 38 pontos conquistados.

O Fortaleza, que trava uma briga contra o rebaixamento, empatou com o Santos por 1 a 1 na última rodada. O time está em 18º lugar, com 28 pontos.