Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela 31ª rodada
Ceará e Fluminense se enfrentam neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
As equipes se enfrentaram na última quarta-feira (29), no Maracanã, em compromisso atrasado da 12ª rodada. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol do lateral-esquerdo Renê.
Ficha do jogo
O Ceará é o 14º colocado na tabela do torneio, com 35 pontos. O Fluminense está em sexto lugar, tendo 47 pontos.
Histórico do confronto
Ceará e Fluminense já se enfrentaram 27 vezes na história, com sete vitórias para os cearenses, 13 para os cariocas e sete empates.
Nas partidas realizadas em solo cearense, há equilíbrio: sete vitórias para cada lado. Os clubes nunca empataram em tais condições.
Confira as informações do jogo entre Ceará x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima (Otávio); Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
