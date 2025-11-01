Ceará e Fluminense se enfrentam neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

As equipes se enfrentaram na última quarta-feira (29), no Maracanã, em compromisso atrasado da 12ª rodada. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol do lateral-esquerdo Renê.

Ficha do jogo CEA FLU 31ª rodada Brasileirão

O Ceará é o 14º colocado na tabela do torneio, com 35 pontos. O Fluminense está em sexto lugar, tendo 47 pontos.

Histórico do confronto

Ceará e Fluminense já se enfrentaram 27 vezes na história, com sete vitórias para os cearenses, 13 para os cariocas e sete empates.

Nas partidas realizadas em solo cearense, há equilíbrio: sete vitórias para cada lado. Os clubes nunca empataram em tais condições.

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 31ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima (Otávio); Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.