Ceará e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da CazéTV, da TV Record e do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Em seu último compromisso, o Ceará visitou o Mirassol e perdeu por 3 a 0. O Cruzeiro, na mesma rodada, recebeu o Corinthians e venceu por 3 a 0.

Ficha do jogo CEA CRU 36ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 29 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Var Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

O Ceará é o 14º colocado na tabela do torneio, com 42 pontos. O Cruzeiro está em terceiro lugar, tendo 68 pontos.

Histórico do confronto

Ceará e Cruzeiro já se enfrentaram 13 vezes, com três vitórias para o Vovô, cinco para a Raposa e cinco empates.

São sete jogos em solo cearense: um triunfo dos mandantes, um dos visitantes e cinco igualdades. O último encontro nessas condições ocorreu pela Série A de 2019 - os times empataram em 0 a 0.

Partida entre Cruzeiro e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 36ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: CazéTV, TV Record e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.