Ceará pode garantir permanência nesta rodada? Veja cenários

O Ceará enfrenta o Cruzeiro neste sábado (29), na Arena Castelão, valendo pela 36ª rodada da Série A. Estando quatro pontos acima da zona de rebaixamento, o clube pode garantir a sua permanência no campeonato em caso de vitória e de uma combinação de resultados.

O Alvinegro tem 42 pontos e é o 14º colocado na tabela da Série A. As duas derrotas consecutivas (Internacional e Mirassol) deixaram a situação do time de Léo Condé um pouco mais delicada, já que o Z4 se aproximou.

O triunfo é obrigatório para assegurar a permanência nesta rodada, mas não é a única condição. O Ceará precisaria também de ao menos dois dos três cenários abaixo:

Derrota ou empate do Santos, em casa, contra o Sport (sexta-feira, 21h30) Derrota do Vitória, em casa, contra o Mirassol (sábado, 16h) Derrota ou empate do Fortaleza, em casa, contra o Atlético-MG (domingo, 18h30)

Partida entre Mirassol e Ceará, pelo Brasileirão. O Alvinegro perdeu por 3 a 0 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Caso a rodada proporcione apenas um ou nenhum dos cenários acima, a definição será levada para os próximos jogos. O Vovô ainda terá pela frente Flamengo (fora) e Palmeiras (casa), times que brigam pela taça.

O Cruzeiro, adversário da vez, também sonha com o título do Brasileirão. Na ocasião de uma vitória neste sábado, a Raposa ultrapassaria o Palmeiras e ficaria a quatro pontos do líder Flamengo.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o Ceará voltará a campo neste sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O duelo pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).